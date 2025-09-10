Investigan muerte de empleado de zoológico tailandés atacado por grupo de leones

Un trágico incidente sacude a uno de los zoológicos más grandes de Asia. Un trabajador del Safari World Bangkok, con más de 30 años de experiencia, falleció tras ser atacado por seis o siete leones. El suceso se produjo mientras el empleado realizaba sus labores habituales en el recinto de los felinos.

El zoológico, conocido por permitir a los visitantes acercarse a animales salvajes como leones y tigres, ofrece tours de alimentación por un costo de unos $35.800 pesos chilenos. Un testigo, Tavachai Kanchanarin, relató a la cadena local Thairath el escalofriante momento. "Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales. Un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó el visitante.