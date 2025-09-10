Click acá para ir directamente al contenido
Investigan muerte de empleado de zoológico tailandés atacado por grupo de leones

Investigan muerte de empleado de zoológico tailandés atacado por grupo de leones

El hombre perdió la vida en un hecho inesperado, pese a que era quien habitualmente cuidaba de los animales.

Investigan muerte de empleado de zoológico tailandés atacado por grupo de leones
Miércoles 10 de septiembre de 2025 16:45
Un trágico incidente sacude a uno de los zoológicos más grandes de Asia. Un trabajador del Safari World Bangkok, con más de 30 años de experiencia, falleció tras ser atacado por seis o siete leones. El suceso se produjo mientras el empleado realizaba sus labores habituales en el recinto de los felinos.

El zoológico, conocido por permitir a los visitantes acercarse a animales salvajes como leones y tigres, ofrece tours de alimentación por un costo de unos $35.800 pesos chilenos. Un testigo, Tavachai Kanchanarin, relató a la cadena local Thairath el escalofriante momento. "Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales. Un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó el visitante.

Las autoridades tailandesas, a través del responsable del Departamento de Parques Nacionales, Sadudee Punpugdee, confirmaron la muerte del trabajador, que se dedicaba a alimentar a los leones. Se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si se cumplieron todos los protocolos de seguridad.

(Imagen de referencia)
