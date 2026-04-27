Investigación demuestra que mercenarios colombianos participaron de uno de los episodios más brutales de la guerra en Sudán

"Los mercenarios que participaban en las operaciones con drones incluso dieron a su red de wifi el nombre de su unidad, vinculada a una empresa que operaba desde los Emiratos Árabes Unidos".

El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el año pasado que los mercenarios eran "espectros de la muerte" y que su reclutamiento constituía una "forma de trata de personas" .

Los Emiratos Árabes Unidos ya han emitido comunicados rechazando lo que calificaron de "acusaciones falsas e infundadas" de que apoyan a las RSF y condenando "en los términos más enérgicos" las atrocidades cometidas en El Fasher.

Los analistas coinciden en que el apoyo extranjero a ambos bandos ha sido clave para la continuación y expansión de la guerra civil.

El CIG dijo que utilizó tecnología comercial diseñada para personalizar anuncios de publicidad. De esa forma logró rastrear más de 50 teléfonos móviles en Sudán entre abril de 2025 y enero de este año, cuyos operadores eran mercenarios colombianos, incluso en zonas controladas por RSF desde donde se lanzaron drones.

También utilizó datos de seguimiento de vuelos, imágenes satelitales, videos de redes sociales, noticias y artículos académicos para respaldar su análisis.

El informe indica que sus datos detallan una red que dejaba en evidencia la presencia de los mercenarios en varios centros de operaciones regionales, principalmente en un centro de entrenamiento militar de los Emiratos Árabes Unidos en Ghayathi, Abu Dabi.

Fue posible, por ejemplo, rastrear un teléfono desde Colombia hasta el Aeropuerto Internacional Zayad de Abu Dabi y luego hasta el centro de entrenamiento, donde también había otros cuatro dispositivos configurados en español.

Dos de esos teléfonos fueron trasladados posteriormente al estado de Darfur del Sur, en Sudán, y uno a Nyala, la capital de facto de las RSF, donde el celular fue conectado a redes de wifi llamadas "ANTIAEREO" y "AirDefense" (Defensa aérea).

Nyala es un importante centro para mercenarios colombianos y para las operaciones con drones de las RSF, según el informe. El CIG documentó una actividad significativa de drones en la zona e identificó más de 40 dispositivos que usaban español.

En otro caso de estudio, el CIG rastreó un teléfono desde Colombia hasta Nyala y luego hasta El-Fasher, en el estado de Darfur del Norte, durante el período de octubre pasado, cuando las RSF tomaron la ciudad tras un asedio de 18 meses.