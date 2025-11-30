Inundaciones en Sri Lanka dejan más de 190 muertos y casi un millón de afectados tras el paso del ciclón ‘Ditwah’

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka elevó este domingo a 193 el número de fallecidos por las intensas inundaciones provocadas por el paso del ciclón ‘Ditwah’, mientras que 228 personas permanecen desaparecidas. Más de 120.000 habitantes han debido ser evacuados y casi 960.000 se han visto afectados directamente por los estragos del temporal.

Los pronósticos del Departamento de Meteorología advierten que las fuertes lluvias continuarán en las próximas horas en varios puntos del país, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En zonas costeras, las olas llegarían a los tres metros de altura, configurando un escenario “muy agitado” y de alto riesgo para embarcaciones y comunidades ribereñas.

Las regiones de Badulla y Kandy figuran entre las más golpeadas, con 52 víctimas mortales en cada una y cerca de 150 personas desaparecidas entre ambos territorios. La Policía advirtió a la población que evite transitar por carreteras, puentes y enclaves afectados ante la posibilidad de derrumbes y deslizamientos.

La emergencia también ha tensionado los servicios esenciales. El Servicio Nacional de Transfusión de Sangre hizo un llamado urgente a la ciudadanía para donar, debido a dificultades para mantener el suministro diario. Asimismo, la línea ferroviaria principal suspendió completamente sus operaciones este sábado por el anegamiento de las vías, mientras que el Ministerio de Salud decretó emergencia hospitalaria hasta el 4 de diciembre para asegurar la continuidad de la atención.

Frente al creciente impacto humanitario y operativo, el presidente Anura Kumara Dissanayake promulgó el Estado de Emergencia Pública en todo el país, con el objetivo de “garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y resguardar los suministros y servicios esenciales para la vida pública”, según la Gaceta oficial.

PURANOTICIA