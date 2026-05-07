Internan a azafata de aerolínea KLM en Ámsterdam por posible contagio de hantavirus

Para descartar o confirmar una infección por hantavirus, las autoridades sanitarias determinaron la hospitalización en Ámsterdam –capital de Países Bajos– de una tripulante de cabina perteneciente a la aerolínea KLM. Este eventual contagio estaría estrechamente vinculado a la situación sanitaria del crucero "Hondius", embarcación que actualmente navega con rumbo a las Islas Canarias.

A través de una escueta declaración, un vocero del Ministerio de Sanidad de Países Bajos ratificó la situación médica de la trabajadora: "Puedo confirmar que hay una mujer neerlandesa en el hospital y que está siendo sometida a pruebas por el virus".

Previo a esta confirmación oficial, la internación de la azafata de KLM por sospecha de la enfermedad ya había sido divulgada por la cadena televisiva local RTL. Dicho medio de comunicación detalló que la funcionaria habría mantenido contacto directo con una ciudadana neerlandesa que perdió la vida en Sudáfrica producto de este mismo patógeno.

Respecto a la víctima fatal, quien era pasajera del mencionado barco, la línea aérea emitió un comunicado el día miércoles. En el documento, KLM indicó que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) les advirtió que dicha mujer alcanzó a estar "brevemente" al interior de una de sus aeronaves durante la jornada del 25 de abril en la ciudad de Johannesburgo.

Junto con enviar el pésame a la familia de la víctima, la compañía aérea explicó la dinámica de los hechos en la losa del aeropuerto sudafricano: "Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el vuelo. Lamentablemente, la pasajera falleció posteriormente en Johannesburgo".

Tras concretarse el desembarco de la mujer afectada, el avión continuó con su itinerario, despegando desde Sudáfrica hasta aterrizar finalmente en Ámsterdam. En este contexto, la empresa precisó que los organismos de salud ya iniciaron las gestiones para ubicar a "todos los pasajeros" que compartieron aquel vuelo.

Cabe recordar que la alerta sanitaria por el brote de hantavirus se originó en el crucero "Hondius", nave que inició su travesía en la ciudad argentina de Ushuaia teniendo como destino final los Países Bajos. A la fecha, la emergencia deja un saldo de tres víctimas fatales confirmadas, grupo que incluye a la mencionada ciudadana neerlandesa y a su marido, cuyo deceso se registró el pasado 11 de abril mientras se encontraba a bordo del navío.

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