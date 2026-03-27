Intenso operativo de búsqueda por dos veleros con ayuda humanitaria a Cuba que se encuentran perdidos en el Caribe

Una operación de gran envergadura, liderada por la Secretaría de Marina de México, intenta dar con el paradero de dos veleros cargados con asistencia humanitaria. Las naves, que transportan a un total de nueve personas de diversas nacionalidades, se encuentran desaparecidas tras haber zarpado el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, con destino final a La Habana.

El rastro de las embarcaciones se perdió luego de que no llegaran a puerto en la fecha estipulada. Según explicó el Ejecutivo mexicano, el arribo estaba programado para ocurrir originalmente entre el 24 y el 25 de marzo. Ante el incumplimiento del itinerario, se procedió "de forma inmediata" a poner en marcha los mecanismos de emergencia, actuando bajo la premisa institucional de "salvaguardar la vida humana en el mar".

El despliegue técnico y humano incluye el uso de unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, las cuales realizan rastreos aéreos y marítimos siguiendo la trayectoria probable entre México y Cuba. Estas labores de campo consideran variables críticas como la derrota programada, posibles cambios de rumbo, las corrientes marinas predominantes y el estado del tiempo en la región.

Respecto a la logística del operativo, la Administración mexicana detalló: "Como parte de las acciones implementadas, se ha alertado a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización".

La búsqueda trasciende las fronteras mexicanas mediante una red de cooperación internacional. Se mantiene un intercambio de información constante con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Cuba, Estados Unidos, Francia y Polonia, además de contacto directo con las representaciones diplomáticas de las naciones de origen de los tripulantes.

A nivel interno, la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres colabora con instancias técnicas para analizar datos marítimos que permitan optimizar la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, las autoridades navales hicieron un llamado urgente a pesqueros, buques comerciales y plataformas que operan en el Caribe y el Golfo de México para que reporten de inmediato cualquier avistamiento relacionado con los veleros extraviados.

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