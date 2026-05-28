Indignación en Reino Unido por caso de tres adolescentes que evitaron la cárcel tras ser condenados por violar a dos menores

Las sentencias se remitirán al tribunal de apelación, tras la indignación que ocasionó la decisión de emitir órdenes de rehabilitación juvenil para los agresores.

Tres jóvenes participaron en la agresión: dos de ellos, que entonces tenían 14 años, fueron condenados por violación . Un tercero, que entonces tenía 13 años, fue declarado culpable de violación por complicidad .

El Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales afirma que, incluso en casos muy graves, se espera que los tribunales den prioridad a la rehabilitación de los menores y que estos vayan a prisión sólo como último recurso.

Ambos padres hablaron de forma anónima con la presentadora de BBC Newsnight, Victoria Derbyshire, junto con su hija.

La adolescente dijo que su salud mental se ha visto gravemente afectada tras el ataque y que le cuesta levantarse de la cama.

"Siento que, haga lo que haga, siempre puedo sentir sus manos [las de los violadores] sobre mí", dijo. "Por mucho que me haya frotado, por mucho que haya intentado alejar esa sensación, siempre está ahí y ya no siento que sea mi cuerpo".

Aseguró que tiene "recuerdos vívidos". "No duermo por la noche porque me preocupa que vaya a pasar algo", añadió.

Ir al colegio se convirtió en un reto. "Tengo muy baja asistencia y, con los exámenes que tengo ahora, no me ayuda nada porque voy muy atrasada en mis estudios".

"Simplemente estoy perdiendo el potencial que habría tenido si nada de esto hubiera pasado".

Su madre dijo que quiere que su hija "no viva con miedo", y que "pueda volver a ser libre y feliz".

"Esto no va a desaparecer en cinco años, ni en diez. Es una condena de por vida para ella", dijo su padre.

"Entiendo que quizá no podamos encerrar a estos chicos de por vida, pero hay que empezar con una pena de prisión y creo que deben recibir algo allí, de cara al futuro, que les marque de por vida", añadió.

La joven conoció a los chicos en enero de 2025 en el parque Fordingbridge Recreation Ground, donde fue violada repetidamente.

Uno de sus agresores la empujó al suelo y utilizó un cuchillo para cortarle la ropa antes de violarla.