Indignación en Reino Unido por caso de joven que murió esposado por la policía mientras se desangraba tras ser apuñalado

Cuando la policía acudió al lugar, Digwa mintió a los agentes y dijo que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, aseguró que le había arrancado el turbante que portaba y le había tirado del pelo, y que él solo se había defendido, algo que, de acuerdo con las pruebas, fue desmentido en el juicio.

Mientras tanto, Nowak yacía en el suelo, desde donde alertó a los policías de que había sido apuñalado y dijo, hasta en siete ocasiones, que no podía respirar .

"¿Te han apuñalado? ¿Dónde? No lo creo, amigo" , le respondió uno de los agentes, según puede escucharse en la grabación de la cámara que portaba el uniformado, y que se ha hecho pública con permiso de la familia.

Ese mismo policía, que había sacado a Nowak de detrás de un auto arrastrándolo de la ropa, le recita rápidamente sus derechos y esposa sus manos detrás de la espalda mientras el joven resopla porque le falta el aire .

Nowak vuelve a decir que ha sido apuñalado, pero los agentes apenas levantan un poco la ropa sin mirar muy a fondo, mientras se escucha en la grabación a alguien decir que no cree que haya recibido ninguna puñalada .

Solo cuando el estudiante estaba ya inconsciente, casi tres minutos después de que se iniciara la grabación, la policía llamó a una ambulancia.

Digwa fue sentenciado este lunes a cadena perpetua con un mínimo de cumplimiento de 21 años.

En el juicio, el magistrado William Mousley afirmó que estaba seguro de que Nowak no había proferido ningún comentario racista contra el hombre sij que lo mató.

Ante un tribunal repleto de asistentes, el juez espetó a Digwa que había traído "vergüenza" a su familia y a su religión, y aseguró que sus actos habían "avivado la tensión racial en Southampton y en todo el país, lo que ha hecho que muchos sijs se preocupen por su seguridad".

La familia de Nowak lamentó que su hijo "no murió con dignidad", y recibió un trato "inhumano y degradante" por parte de la policía, que se ha disculpado.

POLÉMICA POLÍTICA

La actuación policial, que esposó a Nowak mientras agonizaba en lugar de a su agresor, está en el centro de la polémica, y ha llegado al Parlamento británico.

El foco de las críticas no se ha puesto tanto en que no detectaran rápidamente que el joven había sido apuñalado o que no hicieran caso de sus súplicas, sino que priorizaran, según sus críticos, la denuncia de agresión racista.

Según la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, la grabación de la fatídica noche demuestra que "los policías ya no saben cómo hacer lo correcto".

Culpó a la formación que reciben los agentes para combatir el racismo y "a todas estas tonterías que surgieron después del Movimiento Black Lives Matter".

"No quiero que la policía se fije en el color de tu piel a la hora de decidir cómo tratarte... Creo que lo hacen porque es lo que les enseñan", denunció Badenoch.