Encuentran sin vida en París a cazatalentos de modelos vinculado a Jeffrey Epstein

Un cazatalentos de modelos vinculado al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su casa.

Daniel Siad, de 69 años, fue encontrado sin vida el lunes en Colombes, un suburbio del noroeste de París, según le confirmó la fiscalía de Nanterre a la BBC.

"El lunes por la noche, tras el hallazgo, se abrió una investigación para determinar la causa de la muerte", indicó la fiscalía, y agregó que se realizará una autopsia.

El nombre de Siad apareció miles de veces en los expedientes de Epstein divulgados por el gobierno de Estados Unidos.

Anteriormente, él había negado tener conocimiento alguno de la amenaza que representaba Epstein.

Anya (nombre ficticio para preservar su seguridad), una de las víctimas de Epstein, le dijo anteriormente a la BBC que Siad le presentó al financiero.

"Fue una trampa total", dijo Anya. Describió a Siad como "un traficante profesional".