Encuentran sin vida en París a cazatalentos de modelos vinculado a Jeffrey Epstein

Daniel Siad, de 69 años, fue hallado sin vida el lunes en Colombes, un suburbio del noroeste de la capital de Francia.
Un cazatalentos de modelos vinculado al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su casa.
Daniel Siad, de 69 años, fue encontrado sin vida el lunes en Colombes, un suburbio del noroeste de París, según le confirmó la fiscalía de Nanterre a la BBC.
"El lunes por la noche, tras el hallazgo, se abrió una investigación para determinar la causa de la muerte", indicó la fiscalía, y agregó que se realizará una autopsia.
El nombre de Siad apareció miles de veces en los expedientes de Epstein divulgados por el gobierno de Estados Unidos.
Anteriormente, él había negado tener conocimiento alguno de la amenaza que representaba Epstein.
Anya (nombre ficticio para preservar su seguridad), una de las víctimas de Epstein, le dijo anteriormente a la BBC que Siad le presentó al financiero.
"Fue una trampa total", dijo Anya. Describió a Siad como "un traficante profesional".
En un correo electrónico dirigido a Epstein que se dio a conocer en los expedientes, Siad escribió en un inglés con muchos errores ortográficos: "En este ajetreo me siento como un pescador: a veces pesco rápido, otras veces no pesco nada".
Antes de una investigación de la BBC sobre el tema, publicada el 18 de julio, el abogado de Siad había dicho que él no estaba disponible para hacer comentarios.
Pero en una entrevista reciente con CNN, Siad afirmó que no sabía que las mujeres estaban siendo abusadas por Epstein: "Confiaba en él, creía que este tipo era un profesional".
El propio Siad fue objeto de varias denuncias en Francia, incluidas acusaciones de violación, la primera de las cuales se presentó en febrero.
Él negó haber cometido algún delito en múltiples entrevistas recientes con los medios de comunicación, y le dijo a BFMTV en mayo: "Nunca he violado a nadie en mi vida".
Los abogados de la exmodelo que presentó la primera denuncia dijeron que estaban "conmocionados" por su muerte.
"No tenemos palabras para describir la ira y la tristeza que sentimos", señalaron, y expresaron su pesar porque a sus clientas "ahora se les niega un juicio penal".
Los abogados afirmaron que sienten "una ira inmensa hacia la Fiscalía de París, que anunció en febrero pasado que abriría una investigación sobre los cómplices franceses de Jeffrey Epstein".
Acusaron a la fiscalía de una inacción "escandalosa" que, según ellos, "demuestra el desprecio de las autoridades públicas hacia las víctimas de delitos sexuales, incluso cuando estos delitos están vinculados a la red de trata de personas establecida por Epstein y sus cómplices".
(Imagen: Departamento de Justicia de EE.UU.)
PURANOTICIA // BBC MUNDO