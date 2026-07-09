Incendio en una fábrica de calzado deja al menos 28 personas fallecidas en el este de China

Al menos 28 personas murieron este jueves por un incendio registrado en una fábrica de calzado de la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, situada en el este de China, según informaron las autoridades, que han ordenado el despliegue de decenas de bomberos en la zona.

El siniestro se declaró cerca del mediodía en la fábrica de la empresa Huiteng, donde continúan las labores de rescate.

El presidente del país, Xi Jinping, lamentó que el fuego haya provocado "numerosas pérdidas de vidas humanas" e instó a incrementar las labores de búsqueda para tratar de sacar con vida al mayor número de personas posible.

"La causa del accidente debe identificarse lo antes posible y los responsables deben rendir cuentas rigurosamente", ha afirmado.

El Ministerio de Gestión de Emergencias indicó en un comunicado el Cuerpo de Bomberos cuenta con 183 efectivos y 35 vehículos especializados en la zona.

(Imagen: Zheng Liang/Xinhua vía AP)

PURANOTICIA