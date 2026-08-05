Desarticulan en España red ligada al Cartel Jalisco que ocultó 2,5 toneladas de metanfetamina en esencia de vainilla

La Policía Nacional de España y la Oficina de Estupefacientes de Francia desarticularon una organización vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la detención de 13 personas acusadas de introducir más de 2,5 toneladas de metanfetamina en España, ocultas en cerca de 12 toneladas de esencia líquida de vainilla.

De acuerdo con la policía, la organización estaba integrada por siete ciudadanos mexicanos, cuatro españoles y dos colombianos, quienes transportaban la droga desde México y posteriormente la procesaban en un laboratorio clandestino instalado en una finca aislada de la provincia de Lleida.

La denominada operación "Vanille" permitió desmantelar uno de los mayores laboratorios de metanfetamina de Europa, según informaron los investigadores. Las 13 detenciones se concretaron el 11 de julio, luego de una investigación iniciada a comienzos de junio, y 12 de los arrestados quedaron en prisión preventiva.

Del total de detenidos, cinco fueron capturados en la provincia de Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona.

La investigación estableció que la mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística de la provincia de Barcelona, luego de arribar en un contenedor marítimo que transportaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma líquido de vainilla.

Según detalló la policía, los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta mediante "complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización".

Una vez que los investigadores confirmaron que el laboratorio había comenzado a extraer la metanfetamina, se desplegó un operativo simultáneo en distintos puntos, el que culminó con la detención de los 13 integrantes de la organización criminal.

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