Zelenski lamenta "devastador golpe" ruso sobre Kiev que deja al menos 17 muertos y 50 heridos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó este miércoles el "devastador golpe" que las Fuerzas Armadas de Rusia volvieron a propinar durante la noche sobre Kiev, en un ataque a gran escala que deja, hasta el momento, 17 personas fallecidas y medio centenar de heridos.

Tras la ofensiva, el mandatario insistió en que muchas vidas podrían haberse salvado si Ucrania hubiera contado con los misiles interceptores necesarios, en línea con las reiteradas solicitudes que ha realizado a sus aliados durante las últimas semanas, incluidas las licencias que Estados Unidos ya concedió para fabricar sistemas Patriot.

En ese contexto, Zelenski afirmó que "es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción". Asimismo, a través de redes sociales, pidió a los países que no estén en condiciones de entregar estos sistemas que aumenten la presión sobre Rusia mediante sanciones.

El presidente ucraniano agregó que "una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones", por lo que instó tanto al G7 como a la Unión Europea a dar "nuevos pasos" en esa dirección para avanzar hacia "la protección de la vida".

Además, Zelenski detalló que las fuerzas rusas utilizaron 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones durante el ataque nocturno. En ese sentido, denunció que "el objetivo principal del ataque fueron almacenes de empresas civiles, además de ataques contra infraestructura y una estación de tren".

Mientras tanto, la alerta aérea se mantiene activa en la región. En tanto, el Servicio Estatal de Emergencias informó que los bombardeos también afectaron a los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv.

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