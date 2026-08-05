EE.UU. lanza fuerza regional contra el crimen organizado con participación de Chile

El Mando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció la creación de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, una nueva instancia integrada por los 18 países que conforman la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, entre ellos Chile, con el objetivo de fortalecer el combate al crimen organizado y mejorar la seguridad.

Según informó el organismo militar estadounidense, la iniciativa busca incrementar la eficacia operativa frente a las amenazas que afectan la seguridad regional, además de reforzar la capacidad del Southcom para responder con rapidez ante contingencias y crisis humanitarias en el continente.

"Los actores maliciosos amenazan la seguridad nacional, desestabilizan la región y se aprovechan de las poblaciones más vulnerables", señaló el Mando Sur en un comunicado. En ese contexto, afirmó que esta nueva fuerza permitirá coordinar capacidades militares y mantener una presión sostenida sobre las redes criminales que representan una amenaza para la seguridad colectiva del hemisferio.

La Fuerza Operativa Conjunta estará liderada por el general de división del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin Jarard, y tendrá entre sus principales funciones fortalecer el intercambio de inteligencia, ampliar el entrenamiento conjunto, mejorar la interoperabilidad entre los países participantes, apoyar las operaciones de interceptación marítima, desarrollar capacidades de los Estados miembros y mantener la preparación para responder ante emergencias y desastres naturales.

El comandante del Mando Sur, general Francis Donovan, afirmó que esta nueva estructura será el principal brazo operativo del organismo para enfrentar las amenazas en el continente.

"Este cuartel general reúne capacidades militares especializadas y alianzas de confianza para aumentar la resiliencia regional, intensificar las operaciones contra las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios", sostuvo.

Con esta iniciativa, Estados Unidos busca profundizar la cooperación militar y de seguridad con los países del continente para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan a la región.

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