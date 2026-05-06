Identifican cepa andina de hantavirus que se transmite entre humanos en el brote mortal del crucero que zarpó de Argentina

La OMS también confirmó que un ciudadano suizo que regresó a su país tras viajar en el barco está recibiendo tratamiento por hantavirus en un hospital de Zúrich.

Unas 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius bajo "estrictas medidas de precaución" , según la empresa operadora.

El buque se encuentra actualmente anclado cerca de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, y tiene previsto dirigirse a las Islas Canarias, donde los pasajeros podrían finalmente desembarcar.

Madrid aceptó el plan, pero la autoridad regional de Canarias expresó su rechazo y pidió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

" No puedo permitir que entre en Canarias ", le dijo Fernando Clavijo a la radio Onda Cero.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma ".

En redes sociales, pidió seguridad y garantías tanto para los pasajeros como para los habitantes de las Islas Canarias.

LA ÚNICA QUE PUEDE TRANSMITIRSE DE PERSONA A PERSONA

Hasta el momento, se han identificado ocho casos de hantavirus, tres confirmados y cinco casos sospechosos, entre personas que estuvieron a bordo, según la última actualización de la OMS.

El organismo ha reiterado que el riesgo de transmisión a la población general es bajo.

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

Las autoridades sanitarias sudafricanas señalaron que esta cepa, común en América Latina, fue detectada en ambos casos confirmados tras análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Un informe presentado al Parlamento sudafricano, al que tuvo acceso la BBC, indica que la cepa andina es "la única conocida que puede transmitirse de persona a persona".

El documento subraya que la transmisión sigue siendo poco frecuente y ocurre solo en casos de "contacto muy estrecho".

También detalla los esfuerzos para rastrear a los contactos de los infectados. Hasta el momento, se han localizado 42 de 62 personas identificadas.