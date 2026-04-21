Identifican al sospechoso del tiroteo en las pirámides mexicanas de Teotihuacán en el que falleció una turista canadiense

Las autoridades mexicanas identificaron al presunto responsable de un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que murió una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas en la mañana de este lunes.

Se trata de Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años que presuntamente se quitó la vida luego de ser acorralado por elementos de la Guardia Nacional y la policía local en el popular sitio turístico ubicado al noroeste de Ciudad de México.

El sujeto abrió fuego en varias ocasiones en una de las pirámides del sitio poco antes del mediodía, en un momento en el que había una gran afluencia de turistas mexicanos y extranjeros.

Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida en el tiroteo, mientras que otros 13 visitantes, de diversas nacionalidades, resultaron heridos por arma de fuego o por caídas y golpes al intentar escapar.

La emergencia generó un despliegue de elementos de la Guardia Nacional y policías locales, que aseguraron un arma de fuego, decenas de cartuchos y un arma blanca.

"No habíamos presenciado algo así en México, es la primera vez que ocurre", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, al ofrecer junto a varios funcionarios una actualización de la investigación.

"Por todo lo que indican las autoridades ministeriales, esta persona tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. No es algo que esté vinculado con delincuencia, sino que es un hecho que esta persona tenía preparado. Evidentemente se tiene que seguir investigando. En este caso no hay que especular", añadió.