Hutíes confirman ataques contra el suministro de petróleo de Arabia Saudí y advierten que responderán

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, confirmó este lunes una nueva serie de ataques contra posiciones y "puntos sensibles" del suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudí, asegurando que la ofensiva responde a la presencia de drones saudíes en el espacio aéreo de Yemen.

A través de un comunicado, Sari afirmó que "hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu", en referencia a la ciudad saudí ubicada a orillas del mar Rojo.

El portavoz agregó que "fueron atacados por varios drones en respuesta a la violación del espacio aéreo yemení por parte de drones enemigos saudíes", según señaló en un breve mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Los nuevos ataques se producen pocos días después de que la coalición internacional liderada por Arabia Saudí anunciara una operación contra objetivos militares hutíes en la gobernación yemení de Hodeida, como respuesta al reciente ataque atribuido al grupo rebelde contra buques mercantes que navegaban por el mar Rojo.

Por su parte, los hutíes han advertido que continuarán adoptando medidas contra Arabia Saudí, en un contexto marcado por el aumento de la tensión en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra Irán, situación que ha derivado en nuevos bombardeos de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.

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