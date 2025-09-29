Hombre prendió fuego y disparó contra una iglesia mormona en Michigan: al menos cuatro personas fallecieron

Las autoridades están investigando el incidente como un "acto de violencia selectiva", pero dicen que el motivo sigue sin estar claro.

El incendio fue controlado, pero los funcionarios aseguraron que temían encontrar más víctimas cuando fuese seguro ingresar al edificio.

El presunto atacante fue abatido por la policía, informó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township, quien añadió que no había más amenazas para el público.

"Cientos" de personas asistían a los servicios alrededor de las 10:25 hora local (15:25 GMT) cuando un hombre armado condujo un vehículo hacia el edificio, informó el jefe de policía William Renye.

El atacante luego abrió fuego con un rifle de asalto, "disparando varias rondas contra personas dentro de la iglesia", afirmó.

La policía acudió de inmediato al lugar, dijo, y añadió que los agentes "se enfrentaron a tiros con ese individuo en particular, neutralizando al sospechoso". Sanford murió a las 10:33 hora local, ocho minutos después del tiroteo.

"Todavía estamos tratando de determinar exactamente cuándo y dónde se originó el incendio y cómo comenzó", dijo el jefe de policía.

El sospechoso utilizó un acelerante, probablemente gasolina, para iniciar el incendio, dijeron las autoridades.

El jefe Renye también elogió el "heroísmo" de los feligreses que, según dijo, habían protegido a los niños en la iglesia durante el incidente.

Los agentes señalaron que los heridos sufrieron impactos de bala y precisaron que buscan un motivo para el ataque, por lo que registran la propiedad del sospechoso, así como sus registros telefónicos.