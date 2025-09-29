Hombre prendió fuego y disparó contra una iglesia mormona en Michigan: al menos cuatro personas fallecieron

Las autoridades están investigando el incidente como un "acto de violencia selectiva", pero dicen que el motivo sigue sin estar claro.
Al menos 4 personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en Michigan, según informó la policía local.
Las autoridades dijeron que el sospechoso estrelló su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una localidad situada a 96 km al noroeste de Detroit, la mañana del domingo y abrió fuego.
Luego el sospechoso, un hombre de 40 años identificado como Thomas Jacob Sanford, prendió fuego a la iglesia de manera "deliberada".
El canal CBS, socio en EE.UU. de la BBC, informó que Sanford era un veterano de la Infantería de Marina.
Las autoridades están investigando el incidente como un "acto de violencia selectiva", pero dicen que el motivo sigue sin estar claro.
El incendio fue controlado, pero los funcionarios aseguraron que temían encontrar más víctimas cuando fuese seguro ingresar al edificio.
El presunto atacante fue abatido por la policía, informó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township, quien añadió que no había más amenazas para el público.
"Cientos" de personas asistían a los servicios alrededor de las 10:25 hora local (15:25 GMT) cuando un hombre armado condujo un vehículo hacia el edificio, informó el jefe de policía William Renye.
El atacante luego abrió fuego con un rifle de asalto, "disparando varias rondas contra personas dentro de la iglesia", afirmó.
La policía acudió de inmediato al lugar, dijo, y añadió que los agentes "se enfrentaron a tiros con ese individuo en particular, neutralizando al sospechoso". Sanford murió a las 10:33 hora local, ocho minutos después del tiroteo.
"Todavía estamos tratando de determinar exactamente cuándo y dónde se originó el incendio y cómo comenzó", dijo el jefe de policía.
El sospechoso utilizó un acelerante, probablemente gasolina, para iniciar el incendio, dijeron las autoridades.
El jefe Renye también elogió el "heroísmo" de los feligreses que, según dijo, habían protegido a los niños en la iglesia durante el incidente.
Los agentes señalaron que los heridos sufrieron impactos de bala y precisaron que buscan un motivo para el ataque, por lo que registran la propiedad del sospechoso, así como sus registros telefónicos.
Además, la policía informó que la iglesia aún no ha sido desalojada por completo debido al extenso daño causado por el incendio y que algunas personas todavía no han sido contabilizadas.
Doug Anderson, portavoz de la iglesia, confirmó que el tiroteo ocurrió durante el servicio religioso dominical de la congregación, calificándolo de "trágico acto de violencia".
"Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión. Oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados", añadió.
La policía de Grand Blanc añadió que se han desplegado 100 agentes del FBI para colaborar en la investigación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber sido informado sobre lo ocurrido en Michigan, calificándolo de "horrendo tiroteo".
En una publicación en redes sociales, Trump escribió: "El sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por saber".
"Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos".
Mientras, el director del FBI, Kash Patel, confirmó en un comunicado que agentes federales están asistiendo a las autoridades locales. Calificó el incidente como "un acto cobarde y criminal".
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en una publicación en X que había recibido informes sobre "lo que parece ser un horrible tiroteo e incendio" en la iglesia.
"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y estremecedora", afirmó Bondi. "Por favor, únanse a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia".
Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance pidió orar por las víctimas y los socorristas.
"Es una situación terrible en Michigan", escribió en una publicación en X. "El FBI está en el lugar y toda la administración está monitoreando la situación".
En un comunicado aparte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo: "La violencia en cualquier lugar, y especialmente en un lugar de culto, es inaceptable", y añadió que está siguiendo de cerca la situación.
Las autoridades locales en otras ciudades como Nueva York y Los Ángeles informaron que reforzarían la seguridad en templos y lugares de culto, para prevenir posibles ataques.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO