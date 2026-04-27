Histórica flotilla civil zarpa desde Sicilia rumbo a la Franja de Gaza con 56 embarcaciones

Con destino a la Franja de Gaza, más de medio centenar de naves inició su travesía desde la isla de Sicilia, en Italia. Este despliegue se consagra como la movilización marítima civil de mayor envergadura articulada por la Global Sumud Flotilla hasta el momento. La iniciativa busca dejar atrás el precedente del 2025, cuando una misión similar concluyó abruptamente luego que Israel interceptara los navíos y arrestara a casi medio millar de activistas.

Específicamente, fueron 56 las embarcaciones que soltaron amarras desde el Porto Xifonio de Augusta con dirección al este. Al dar inicio a este viaje, la propia agrupación organizadora calificó la acción como "una fase operativa caracterizada por una presencia constante, visibilidad internacional y crecientes repercusiones políticas".

A través de una declaración oficial, los responsables del convoy marítimo detallaron las metas de la travesía: "La flotilla parte con objetivos claros: desafiar el bloqueo ilegal israelí, impulsar la apertura de un corredor humanitario permanente e intensificar la presión internacional coordinada sobre los gobiernos y las empresas cómplices de su imposición".

Durante la ruta, la caravana no estará sola, ya que contará con un importante respaldo internacional. Destacan en este acompañamiento el buque de rescate perteneciente a la ONG española Open Arms y el barco Arctic Sunrise de la organización ambientalista Greenpeace, "que navegan junto a la flota civil como parte de su ampliado marco humanitario y de seguridad".

Respecto a la participación de estas reconocidas naves, desde la Global Sumud Flotilla recalcaron que "Su presencia constante refuerza tanto la capacidad operativa de la misión como el creciente consenso global en torno a los esfuerzos para desafiar el bloqueo ilegal israelí y garantizar un acceso humanitario seguro".

En la misma línea, la entidad promotora del viaje enfatizó que "esta flotilla no es un acto aislado". Por el contrario, aseguraron que la iniciativa "forma parte de un creciente esfuerzo internacional para exponer e interrumpir los sistemas que sustentan el bloqueo, desde las rutas marítimas globales hasta las políticas estatales".

Finalmente, la agrupación defendió la legitimidad de su movilización definiéndola como "un acto coordinado de resistencia civil internacional en el mar", para luego sentenciar a modo de conclusión que, "cuando las instituciones fallan, la gente actúa".

PURANOTICIA