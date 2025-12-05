Hijo mayor de Jair Bolsonaro será candidato presidencial en las elecciones de Brasil en 2026

El senador Flávio Bolsonaro confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026.

La decisión responde al mandato del expresidente, Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por golpismo.

A través de un mensaje en X, el parlamentario e hijo mayor del exmandatario, informó que "con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”.

En su declaración, afirmó que "no voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”.

Además, criticó al actual administración del presidente Lula da Silva, acusándolo de “robar a los jubilados” y permitir el avance del narcotráfico, la caída de las perspectivas para los jóvenes y el supuesto saqueo de las empresas estatales.

“Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados (...), se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro”, añadió.

Bolsonaro remarcó que "me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje”.

(Imagen: Gustavo Minas/Bloomberg)

