Hijo mayor de Jair Bolsonaro será candidato presidencial en las elecciones de Brasil en 2026

"Me pongo delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión", dijo en su cuenta de X el senador Flávio Bolsonaro.

Viernes 5 de diciembre de 2025 20:00
El senador Flávio Bolsonaro confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026.

La decisión responde al mandato del expresidente, Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por golpismo.

A través de un mensaje en X, el parlamentario e hijo mayor del exmandatario, informó que "con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”.

En su declaración, afirmó que "no voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”. 

Además, criticó al actual administración del presidente Lula da Silva, acusándolo de “robar a los jubilados” y permitir el avance del narcotráfico, la caída de las perspectivas para los jóvenes y el supuesto saqueo de las empresas estatales.

“Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados (...), se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro”, añadió.

Bolsonaro remarcó que "me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje”.

(Imagen: Gustavo Minas/Bloomberg)

PURANOTICIA

