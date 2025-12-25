Perú registra 36 candidatos presidenciales para las próximas elecciones de 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha confirmado este miércoles que se han registrado 36 candidaturas para las elecciones presidenciales de abril de 2026, lo que supondría un número récord de aspirantes en unos comicios de este tipo en el país andino.

La secretaria general del organismo, Yessica Clavijo Chipoco, ha indicado además que se han presentado cerca de 1.400 solicitudes para concurrir por un escaño en el Congreso, incluidos 842 para un asiento en el Senado.

Entre los principales partidos que han registrado su candidatura para la Presidencia peruana se encuentran, de acuerdo a lo indicado por el JNE en redes sociales: Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Somos Perú, del actual mandatario, José Jerí; Renovación Popular, representado por Rafael López-Aliaga; Libertad Popular, Podemos Perú, Perú Libre.

Si bien el organismo aún tiene que evaluar la documentación presentada por las formaciones políticas y verificar que éstas cumplen con todos los requisitos, su presentación se considera una clara señal de que la gran mayoría de ellos aparecerá en las urnas.

En cualquier caso, ningún candidato supera el 10 por ciento en intención de voto, según una encuesta de Ipsos publicada esta semana y casi la mitad de los encuestados, el 48 por ciento, no mostró preferencia por ninguno.

Los tres aspirantes con mayor apoyo son los conservadores López-Aliaga y Fujimori, además del centrista Mario Vizcarra, de Perú Primero, si bien la campaña aún no ha cogido impulso y de hecho, de acuerdo a la misma encuestra, un 37 por ciento de los electores no planea elegir a su candidato hasta una semana antes de las elecciones previstas para el 12 de abril.

El sistema electoral peruano contempla la celebración de una segunda vuelta que, de requerirse en este caso, se celebraría en el mes de junio.

PURANOTICIA