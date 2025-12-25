Esposa de Jair Bolsonaro confirma éxito en la cirugía del expresidente

Desde un recinto médico en Brasilia se conocieron este jueves novedades sobre el estado de salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue sometido a una intervención quirúrgica mientras cumple una condena de cárcel. La información fue entregada por su esposa, Michelle Bolsonaro, a través de redes sociales.

Según detalló, la operación realizada para corregir una hernia inguinal se desarrolló sin inconvenientes. “finalizó con éxito y sin complicaciones”, señaló en una publicación difundida en su cuenta de Instagram, pocas horas después del procedimiento efectuado en el hospital DF Star de la capital brasileña.

En el mismo mensaje, la exprimera dama agregó: “Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, entregando tranquilidad respecto de la evolución inmediata del exmandatario tras la cirugía.

Bolsonaro, de 70 años, había sido trasladado al centro asistencial luego de salir el miércoles por primera vez de prisión desde que, a fines de noviembre, comenzó a cumplir una condena de 27 años por su responsabilidad en la conspiración destinada a mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El traslado fue autorizado por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y se realizó bajo un estricto operativo de seguridad.

La intervención quirúrgica responde a una hernia inguinal, una condición que se suma a las diversas complicaciones de salud que ha enfrentado Bolsonaro desde la puñalada en el abdomen sufrida durante un acto de campaña en 2018, episodio que lo ha llevado a someterse a varias cirugías en los últimos años. A ello se añade un reciente diagnóstico de cáncer de piel.

Durante su estadía en el hospital, el juez Moraes dispuso vigilancia policial permanente, con agentes apostados las 24 horas fuera de la habitación del exmandatario, además de prohibirle el uso de teléfonos celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos. Solo se autorizó la presencia de su esposa como acompañante, mientras que cualquier visita adicional quedó sujeta a autorización judicial.

