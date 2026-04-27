Hezbolá dinamita el diálogo con Israel y desafía la tregua de Trump: "La resistencia no retrocederá"

Durante la jornada de este lunes, las tratativas directas entre Israel y Líbano encontraron la férrea oposición de Naim Qasem. El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá manifestó su "rechazo absoluto" a los diálogos, asegurando que para su facción dichos acercamientos "no existen". En esa línea, el dirigente advirtió que la agrupación mantendrá "la resistencia defensiva", con el objetivo de continuar "respondiendo a la agresión" perpetrada por el Ejército israelí en la zona sur del territorio libanés.

A través de un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, el líder cuestionó duramente el desarrollo de estas gestiones diplomáticas. Según precisó Qasem, aquello que "desean" tanto Estados Unidos como la nación hebrea "no está en manos de las autoridades libanesas".

De esta manera, el líder chií arremetió contra la estrategia impulsada por el presidente Joseph Aoun, quien busca sostener contactos directos con autoridades israelíes en Washington para frenar la ofensiva y conseguir el repliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Qasem denunció las concesiones por parte de Beirut como "humillantes e innecesarias", avisando además que los gobiernos estadounidense e israelí persiguen únicamente "la sumisión sin obtener nada a cambio".

Haciendo caso omiso a las conversaciones iniciadas por Beirut, la máxima figura de Hezbolá prometió la prolongación de los ataques contra el Estado judío. "No importa cuánto amenace el enemigo, no retrocederemos ni seremos derrotados", afirmó, adelantando que las acciones contra las fuerzas de Israel continuarán y advirtiendo que estas no permanecerán en ningún territorio ocupado.

"La población regresará a sus tierras y reconstruirán el país juntos, dando la bienvenida a quien apoye la liberación y rechazando a quien favorezca al enemigo", señaló el dirigente en su alocución.

En paralelo a estas declaraciones, la violencia sobre el terreno no da tregua. En las últimas horas, han muerto al menos 14 personas en bombardeos israelíes en el sur de Líbano. Esto ocurre pese a la extensión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prorrogar la tregua tres semanas más, luego de contactos mantenidos en la Casa Blanca con representantes de ambas partes.

Sin embargo, la persistencia de incidentes sobre el terreno refleja la dificultad de consolidar la tregua. De hecho, recientes ataques lanzados por Hezbolá se han saldado con un militar israelí muerto y cuatro heridos graves.

El actual ciclo de violencia se enmarca en la escalada iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó misiles contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el contexto de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde mantiene presencia militar pese al alto el fuego.

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