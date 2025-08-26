"Hazme sentir orgullosa": El mensaje a su hijo de una de las periodistas muertas en doble ataque de Israel a hospital en Gaza

"Estamos buscando urgentemente más información y hemos pedido a las autoridades de Gaza e Israel que nos ayuden a conseguir asistencia médica urgente para Hatem", añadió el portavoz.

El primer ataque se produjo alrededor de las 10:00 hora local del lunes, según el personal médico del hospital Nasser.

Había "pánico y caos" , de acuerdo a un profesional médico británico que estaba trabajando en el hospital, y aproximadamente 10 minutos después del primer ataque hubo otra explosión en el mismo lugar.

Un periodista le contó a la BBC detalles de lo ocurrido durante los ataques.

Aseguró que él y sus colegas buscaban un lugar con buena señal que les permitiera subir su material periodístico y que todos estaban sorprendidos por los ataques de Israel contra "todos los periodistas" debido a que estaban ocurriendo a la vista de todo el mundo y hasta "en directo por televisión".

Añadió que eso los había dejado confundidos y asustados.

Tras el segundo ataque, el periodista afirmó que vio "extremidades desgarradas y sangre brotando de los cuerpos de algunos de los periodistas heridos" .

Otro periodista calificó el incidente como un "crimen" y explicó que Israel "sabe que somos periodistas que informamos sobre el sufrimiento de nuestro pueblo y llevamos un chaleco que nos identifica como profesionales ".

Pidió protección para los periodistas que "no gozan de ninguna protección internacional" .

Otro periodista aseguró que el primer ataque aéreo tuvo como objetivo el piso superior del hospital, mientras que el segundo ataque tuvo como objetivo a quienes estaban en las escaleras transmitiendo y recibiendo datos.

Un testigo confirmó que un dron israelí sobrevolaba la zona mientras evacuaban a los muertos y heridos del primer ataque aéreo, antes de que el segundo ataque los sorprendiera, atacando a todos los que estaban en las escaleras, quienes llevaban chalecos oficiales que los identificaban como prensa o paramédicos.

EL CONTROVERTIDO USO DE UN "DOBLE IMPACTO"

El lunes por la noche, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel "lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el hospital Nasser en Gaza".

Añadió que Israel "valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles" y aseguró que el ejército israelí está llevando a cabo una "investigación exhaustiva".

Sin embargo, la declaración no aborda en absoluto la aparente naturaleza de un doble impacto.

El hecho de que la mayoría de las víctimas fueran asesinadas por el segundo ataque, precisamente en el mismo lugar, unos 10 minutos después, apunta a que podría haber sido intencional.

El "doble impacto" (doble tap) es una controvertida táctica militar diseñada para maximizar las bajas disparando contra aquellos que acuden a la escena de un primer ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron este martes una investigación inicial sobre los ataques en donde describen que sus tropas "identificaron una cámara que fue colocada por Hamás en el área del hospital Nasser".

La cámara, según dicen, "estaba siendo utilizada para observar la actividad de las tropas de las FDI".

"Ante esto, las tropas actuaron para eliminar la amenaza golpeando y desmantelando la cámara", continúa el comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó enérgicamente los "horribles asesinatos" en el hospital Nasser, que, según dijo, "ponen de relieve los riesgos extremos que afrontan el personal médico y los periodistas en el desempeño de su vital labor en medio de este brutal conflicto".

Pidió una "investigación rápida e imparcial".

Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, afirmó que los países europeos no han hecho lo suficiente para presionar a Israel y pidió protección para los periodistas, hospitales y médicos.

Albanese pidió además sanciones y un bloqueo a la venta de armas a Israel, y una mayor presión para permitir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza.

Más de 190 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de la guerra entre Israel y Gaza, según el Comité para la Protección de los Periodistas, y al menos 180 de ellos son palestinos muertos a manos de Israel.