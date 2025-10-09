Hamás e Israel confirman acuerdo después de dos años de brutal guerra en Gaza

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) confirmaron el acuerdo para la implementación de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, propuesto por Estados Unidos después de dos años de guerra.

El anuncio del acuerdo llega a dos años de los ataques de Hamás contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes.

En su red Truth Social, Donald Trump informó que "todas las partes recibirán un trato justo" y aseguró que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", celebró en un mensaje en el que agradeció a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que participaron en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo "para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

Hamás, en tanto, anunció "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que destacaron como "responsables y serias".

El grupo palestino declaró que valora "enormemente los esfuerzos" tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto "de forma definitiva y lograr la retirada completa" de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en redes sociales que es "un gran día para Israel" y anunció que convocará a su Ejecutivo este jueves para "aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados cautivos".

Asimismo, transmitió su agradecimiento a los "heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad, cuyo coraje y sacrificio nos han permitido llegar a este día", un mensaje que extendió "de todo corazón" a Trump y a su equipo por "su compromiso" con la liberación de los rehenes.

"Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos", sentenció.

