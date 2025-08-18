Hamás comunica a los mediadores que acepta el plan de alto al fuego para Gaza

La milicia palestina aprobó la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, que incluye la liberación de 10 rehenes israelíes. La hoja de ruta para la paz ahora queda en manos de Israel.

Hamás, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ha dado su visto bueno a una propuesta de alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza. La decisión, que se conoció por una fuente egipcia de la agencia EFE, ha sido comunicada formalmente a los mediadores internacionales y ha puesto el foco en la respuesta de Israel.

Un punto clave del acuerdo es que, por primera vez, Hamás aceptó no administrar la Franja de Gaza una vez que el alto al fuego entre en vigor, cediendo el control de la seguridad a una fuerza conjunta internacional, compuesta por países árabes y europeos.

Además, el acuerdo contempla la liberación de 10 rehenes israelíes a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos.

La propuesta también incluye una entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave, buscando aliviar la severa crisis que enfrenta la población civil. Ahora, el destino del acuerdo se encuentra en manos de Israel, que debe decidir si se suma a la tregua para detener su operación militar en la zona.

