Hamás califica como un "glorioso hito histórico" su ataque a Israel al cumplirse tres años del 7-O

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) describió este miércoles los ataques del 7 de octubre de 2023 como "un glorioso hito histórico" y "una épica nacional", en un comunicado difundido con motivo del tercer aniversario de los ataques en suelo israelí que dieron origen a la guerra en Gaza.

Según Hamás, el 7-O permitió que "la voz del oprimido pueblo palestino fuera escuchada por el mundo tras décadas de abandono, aquiescencia y complicidad con las políticas de ocupación que buscan liquidar la causa y el derecho inherente a la autodeterminación".

Hamás ensalzó "la perseverancia y los sacrificios" asumidos por el pueblo palestino y destacó que "este pueblo firme y resistente se alza imponente como una gran montaña, a pesar de todo lo que ha sufrido, manteniéndose orgulloso, tenaz e inquebrantable en su voluntad de libertad y liberación de la ocupación", antes de destacar la labor de su brazo armado, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ante la ofensiva de Israel.

"En este día bendito, saludamos a nuestro gran pueblo palestino de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, que ha sido y sigue siendo la roca contra la cual se estrellan todos los planes de desplazamiento y aniquilación", ha dicho, al tiempo que reiteró que los ataques del 7-O "fue una respuesta natural" y "la culminación del amargo sufrimiento impuesto por la ocupación durante décadas de agresión, cerco sofocante, asesinatos sistemáticos y negación de los derechos".

"El espíritu de este levantamiento permanece vivo en nuestro pueblo y en nuestra nación, y se renueva mediante la adhesión a nuestros principios y la defensa de nuestros derechos legítimos", ha remarcado el grupo, que ha esgrimido que "los intentos de la ocupación y de sus partidarios de afirmar que la batalla comenzó el 7 de octubre (de 2023) constituyen una flagrante distorsión de la realidad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el conflicto con el enemigo no comenzó ese día, ni se han escrito aún sus capítulos finales", antes de destacar que "estos últimos tres años han revelado la dura realidad de esta ocupación terrorista y sus tendencias similares a los nazis". Hamás ha acusado así a Israel de "cometer un genocidio y horribles masacres, desatando su odio contra niños, mujeres y civiles, y destruyendo infraestructura vital".

"Sus crímenes han dejado un saldo de más de 74.000 mártires y 175.000 heridos, además de decenas de miles de prisioneros en las cárceles de la ocupación y miles de desaparecidos. Se trata de crímenes documentados e innegables que no caerán en el olvido y que solo fortalecerán la determinación de nuestro pueblo de reclamar sus derechos", ha apuntado.

De hecho, el grupo palestino ha esgrimido que "la guerra de exterminio no ha terminado", sino que "ha continuado con nuevos métodos" para acometer un "genocidio silencioso" desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, con "unos 1.500 muertos y más de 5.000 heridos" desde entonces. "Además, la agresión continúa en Jerusalén y Cisjordania", ha criticado.

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