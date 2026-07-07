Hallan muerta con disparos en la cabeza a sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

Posteriormente, el oficial de inteligencia confesó el asesinato de Berezovska y declaró haberlo cometido junto a "otro sospechoso", informó la agencia.

Ambos fueron detenidos bajo sospecha de cometer un asesinato con premeditación .

La investigación continúa con la colaboración personal del jefe de la Dirección de Inteligencia, Oleg Ivashchenko.

El SBU informó que, durante el registro del domicilio del exfuncionario en la región de Kiev, se encontró una habitación en el sótano que parecía una cámara de tortura.

En un video de la habitación, difundido por la Fiscalía General de Ucrania, se observa una alfombra rosa con lo que parecen ser pequeñas manchas de sangre. También se aprecian dos hachas, un pico, una lona extendida en el suelo y una bolsa grande.

NOTIFICACIÓN ROJA

La mujer fallecida era la principal sospechosa del atentado con paquete bomba en Mónaco, que habría cometido "disfrazada de hombre", según el fiscal adjunto del Principado.

Las víctimas del ataque fueron un multimillonario ucraniano sujeto a sanciones internacionales, su pareja y su hijo de 13 años, quienes resultaron gravemente heridos.

Interpol había emitido una notificación roja contra Berezovska, quien era buscada por "intento de asesinato", "colocación de un artefacto explosivo en una vía pública con fines delictivos" y "asociación ilícita para delinquir".

La explosión ocurrió justo cuando las tres víctimas entraban al edificio.

Las autoridades de Mónaco no habían confirmado la identidad de estas, pero según informes de medios locales, el ataque iba dirigido contra Vadym Yermolaiev, su pareja y su hijo.

Yermolaiev, de 58 años, es un acaudalado promotor inmobiliario que reside en Mónaco.

Los investigadores creen que Berezovska había pasado varios días vigilando la residencia de Mónaco.

La sospechosa, captada por cámaras de seguridad vistiendo un sombrero de pescador oscuro, abandonó el lugar a pie después de dejar el paquete. Posteriormente, se cree que recogió un vehículo de alquiler y condujo hasta Italia, para después continuar su viaje hacia Alemania.