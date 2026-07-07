Hallan muerta con disparos en la cabeza a sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

Hace unos días se había iniciado una búsqueda internacional de la mujer llamada Anastasiia Berezovska, una ciudadana ucraniana que, según las autoridades, había huido de Mónaco tras colocar la bomba en el vestíbulo de un edificio de departamentos el 29 de junio.
La mujer sospechosa de perpetrar hace unos días un atentado con un paquete bomba en Mónaco en el que resultaron heridos un multimillonario ucraniano sancionado y su familia, fue hallada muerta, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Hace unos días se había iniciado una búsqueda internacional de la mujer llamada Anastasiia Berezovska, una ciudadana ucraniana que, según las autoridades, había huido de Mónaco tras colocar la bomba en el vestíbulo de un edificio de departamentos el 29 de junio.
El cuerpo de la mujer, de 39 años, fue encontrado con heridas de bala en la cabeza a las afueras de Kiev, indicó el SBU.
Dos personas, entre ellas un oficial en activo del Ministerio de Defensa de Ucrania, han sido detenidas bajo sospecha de asesinato.
Berezovska llegó a Ucrania el 1 de julio, dos días después del ataque con el paquete bomba, señaló el SBU en un comunicado citando a fuentes policiales.
Allí se comunicó con su familia y con dos hombres: un exmiembro de las fuerzas del orden y un oficial en activo de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Ambos hombres fueron investigados como posibles cómplices del atentado de Mónaco, basándose en información que indicaba que habían transferido fondos en repetidas ocasiones a las cuentas bancarias y de criptomonedas de Berezovska.
Posteriormente, el oficial de inteligencia confesó el asesinato de Berezovska y declaró haberlo cometido junto a "otro sospechoso", informó la agencia.
Ambos fueron detenidos bajo sospecha de cometer un asesinato con premeditación.
La investigación continúa con la colaboración personal del jefe de la Dirección de Inteligencia, Oleg Ivashchenko.
El SBU informó que, durante el registro del domicilio del exfuncionario en la región de Kiev, se encontró una habitación en el sótano que parecía una cámara de tortura.
En un video de la habitación, difundido por la Fiscalía General de Ucrania, se observa una alfombra rosa con lo que parecen ser pequeñas manchas de sangre. También se aprecian dos hachas, un pico, una lona extendida en el suelo y una bolsa grande.
La mujer fallecida era la principal sospechosa del atentado con paquete bomba en Mónaco, que habría cometido "disfrazada de hombre", según el fiscal adjunto del Principado.
Las víctimas del ataque fueron un multimillonario ucraniano sujeto a sanciones internacionales, su pareja y su hijo de 13 años, quienes resultaron gravemente heridos.
Interpol había emitido una notificación roja contra Berezovska, quien era buscada por "intento de asesinato", "colocación de un artefacto explosivo en una vía pública con fines delictivos" y "asociación ilícita para delinquir".
La explosión ocurrió justo cuando las tres víctimas entraban al edificio.
Las autoridades de Mónaco no habían confirmado la identidad de estas, pero según informes de medios locales, el ataque iba dirigido contra Vadym Yermolaiev, su pareja y su hijo.
Yermolaiev, de 58 años, es un acaudalado promotor inmobiliario que reside en Mónaco.
Los investigadores creen que Berezovska había pasado varios días vigilando la residencia de Mónaco.
La sospechosa, captada por cámaras de seguridad vistiendo un sombrero de pescador oscuro, abandonó el lugar a pie después de dejar el paquete. Posteriormente, se cree que recogió un vehículo de alquiler y condujo hasta Italia, para después continuar su viaje hacia Alemania.
Las fotografías de Berezovska difundidas por Interpol mostraban a una mujer de cabello oscuro hasta los hombros. Según los investigadores, tenía un tatuaje en el brazo derecho que podría representar una serpiente.
Las autoridades de Mónaco confirmaron que las tres víctimas del atentado con bomba fueron atendidas la semana pasada en hospitales del Principado.
Los dos adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Universitario de Niza, mientras que el menor, que sufrió lesiones leves, fue ingresado en condición estable y fuera de peligro en el hospital infantil Lenval de Niza.
Yermolaiev, considerado como el presunto objetivo de la explosión, es ciudadano chipriota después de haber renunciado a su nacionalidad ucraniana en 2019.
Posee importantes intereses en el negocio del vino y las bebidas alcohólicas en Crimea, territorio anexionado por Rusia, y desde 2023 está sujeto a sanciones impuestas por el gobierno de Kiev.
En 2020, la revista Forbes lo clasificó como la 39ª persona más rica de Ucrania, con una fortuna estimada en US$230 millones.
(Imagen: Interpol)
PURANOTICIA // BBC MUNDO