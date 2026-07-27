El nuevo puente que conecta a Canadá con EE.UU. y se convirtió en un símbolo de las divisiones entre ambos países

El puente se ha enfrentado durante mucho tiempo a la oposición de la familia Moroun de Michigan, propietaria del vecino Puente Ambassador, el cruce fronterizo comercial más transitado de Norteamérica y uno de los pocos de propiedad privada.Según un informe del New York Times, el multimillonario Matthew Maroun, quien también es donante de Trump, se reunió con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas antes de las declaraciones del presidente.

En junio, Carney anunció que Canadá había accedido a la solicitud de EE.UU. de retrasar la apertura del puente para permitir nuevas negociaciones .

Con el objetivo de reabrir este enlace comercial vital, Ottawa ahora ha aceptado compartir la mitad de los ingresos del puente durante los próximos 15 años con un fondo de desarrollo económico "controlado exclusivamente" por el gobierno estadounidense.

En una publicación reciente en redes sociales, Trump pregonó que el nuevo acuerdo era "MUCHO MEJOR" para EE.UU .

Las repercusiones del incidente del puente se producen en el contexto de una compleja disputa comercial entre Canadá y EE.UU. .

Durante su campaña para ser elegido primer ministro, Carney prometió resolverla con una estrategia agresiva , haciendo referencia al estilo combativo de hockey acuñado por el propio Gordie Howe.

Ahora Carney se enfrenta a críticas por haber cedido ante una administración estadounidense que muchos canadienses consideran que trata injustamente a su país.

"Nos enfrentamos a una administración como nunca antes habíamos visto" , declaró a la BBC Colin Robertson, exdiplomático canadiense e investigador del Instituto Canadiense de Asuntos Globales.

"Incumplen sus promesas. No respetan los acuerdos. Es como tratar con piratas".

Canadá ha ofrecido una serie de concesiones a la Casa Blanca, entre las que se incluyen la eliminación de un impuesto sobre los servicios digitales al que se oponen las empresas tecnológicas estadounidenses y la supresión de algunos aranceles de represalia.

El diputado conservador Shuvaloy Majumdar afirmó que toda esta situación demuestra que Canadá ha estado negociando "con debilidad" en su intento por conseguir un acuerdo comercial más amplio con Trump.

"Los canadienses están hartos de que el presidente Trump los use como chivo expiatorio y tienen el amor propio para luchar por su existencia y su país", declaró en una rueda de prensa. "Se merecen un gobierno dispuesto a hacer lo mismo".

Carney también está bajo escrutinio por la falta de claridad en torno al nuevo acuerdo sobre el puente y cómo se compartirán los ingresos con EE.UU.

El jueves pasado, afirmó que el acuerdo subyacente sobre la recuperación de los ingresos por peajes entre Canadá y el estado de Michigan sigue vigente.

El nuevo acuerdo de reparto de ingresos pactado con la Casa Blanca es "paralelo" a ese, dijo.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, elogió a Carney por "un excelente trabajo al cerrar este acuerdo".

Robertson afirmó que, si bien lo que Carney aceptó es sin duda una "concesión", es necesaria dada la importancia de ese tramo para el comercio entre EE.UU. y Canadá.