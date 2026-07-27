El peligroso fenómeno del "dragón de las nubes" que generó graves incendios en Francia

Se trata de una pirocumulonimbo o una "nube de fuego".

Según la principal presentadora de meteorología de la BBC, Helen Willetts, este fenómeno es, en esencia, una tormenta originada por un incendio forestal de gran intensidad.

"Los incendios forestales se alimentan de un clima cálido y seco, mientras que los fuertes vientos aumentan el peligro al propagar las llamas con gran rapidez", dice.

"Sin embargo, los incendios forestales también pueden generar sus propios vientos y fenómenos meteorológicos", explica.

Willetts agrega que cuando un incendio de gran magnitud arde, libera enormes cantidades de calor. "Ese calor hace que el aire situado sobre el fuego ascienda rápidamente, arrastrando humo, cenizas y vapor de agua hacia las capas altas de la atmósfera".

A medida que el aire asciende, se enfría y el vapor de agua se condensa para formar una nube. Si el incendio es lo suficientemente intenso y la atmósfera es inestable, esa nube puede crecer hasta convertirse en un imponente pirocumulonimbo, el mismo tipo de nube asociado a las tormentas eléctricas, afirma.

Por ello, si las nubes pirocumulonimbo alcanzan un gran desarrollo, también pueden producir rayos, que a su vez pueden provocar nuevos incendios.

Los vientos dentro de estas nubes, al igual que ocurre en las tormentas, son más impredecibles y pueden propagarse en todas las direcciones. Además, en ocasiones pueden traer granizo y lluvia.

Los científicos describen estas nubes como tormentas generadas por incendios, ya que es el propio incendio el que aporta la energía necesaria para que la nube se forme y se desarrolle.

La NASA las denomina "el dragón de las nubes que escupe fuego".

De acuerdo con el organismo, este tipo de nubes, también llamadas cumulonimbus flammagenitus, son aquellas que se producen de forma "artificial" como resultado de una fuente natural de calor, como un incendio forestal o un volcán.

"El aire caliente que sale del fuego puede llevar vapor de agua a la atmósfera y generar nubes. Se puede crear cualquier tipo de nube convectiva", sostiene la agencia estadounidense.

Según expertos, este tipo de formación nubosa suele ser la más peligrosa, dado que al generar una nube de tormenta, los rayos y vientos que provoca pueden hacer que el fuego se extienda o que se generen nuevos focos de incendios.