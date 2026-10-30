Hacker roba 6.300 millones de dólares en criptomonedas a la plataforma Binance

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, la más grande del mundo, fue víctima de un "incidente de seguridad" con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas sustraídas por un hacker.

En colaboración con otros socios, Binance alcanzó a congelar activos por valor de unos 3.000 millones de dólares, mientras que ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.

En un comunicado, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el computador portátil de un ingeniero, lo que permitió a un atacante acceder al sistema y realizar transacciones de retiro no autorizadas.

De igual forma, afirmaron que no se han encontrado evidencias de ninguna filtración de claves privadas de monederos y que se comprometieron a cubrir "todas las pérdidas" con el fondo de reserva de emergencia (SAFU), creado para proteger los fondos de los usuarios

Como medida de precaución, decidieron suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras se completan las comprobaciones de seguridad.

No obstante, en una actualización posterior informaron que los depósitos no se han visto afectados y funcionan con normalidad, mientras que los retiros permanecen suspendidos durante la revisión de seguridad del servicio y las direcciones relacionadas, añadiendo que espera que los retiros puedan reanudarse en un plazo de 48 horas.

Asimismo, revocó la autorización de la dirección afectada y contactó con las fuerzas del orden y socios de criptomonedas para rastrear y recuperar los fondos.

"Nuestros equipos están trabajando sin descanso para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia", indicó la compañía.

PURANOTICIA