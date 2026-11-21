Al menos tres personas han fallecido y otras 60 han resultado heridas tras el paso de un violento temporal de lluvia y viento registrado en el estado brasileño de Río Grande del Sur, según han informado las autoridades regionales.

Tras el paso del temporal, el municipio más castigado ha sido Tupanciretã, donde se han concentrado las tres víctimas mortales y los 60 heridos -los cuales han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios cercanos-, además de registrarse graves destrozos en aproximadamente 8.000 de las 8.600 viviendas de la localidad.

En el conjunto del estado, Defensa Civil de Brasil ha contabilizado 32 incidentes vinculados a daños materiales en 28 municipios, entre los que figuran São Domingos do Sul, con más de 1.430 personas afectadas, y Lagoa Vermelha, donde 820 vecinos han sufrido las consecuencias de la tormenta, una veintena han tenido que ser desalojados y alrededor de 200 propiedades han registrado daños.

Asimismo, se han notificado cortes del suministro eléctrico, caída de árboles, bloqueo de carreteras y voladura de tejados en otras localidades.

Ante la magnitud de los daños, el gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, ha ordenado el despliegue conjunto de Defensa Civil, los Bomberos y militares, y ha autorizado una ayuda inmediata de dos millones de reales (unos 300.000 dólares) para la compra de maquinaria y equipamiento de emergencia.

Así las cosas, el gobernador ha sumado otros cinco millones de reales (cerca de medio millón de dólares) a través del programa 'Volta por Clima', el cual garantiza una ayuda de hasta 2.500 reales para cada familia de registre ingresos bajos afectada.

Por su parte, los servicios estatales de Defensa Civil mantienen activadas alertas meteorológicas ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, con riesgo elevado de inundaciones en otros municipios.

PURANOTICIA