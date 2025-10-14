Guatemala refuerza vigilancia en fronteras con Honduras y México tras la fuga de 20 presos "de alta peligrosidad"

Eso último le habían exigido varios diputados oficialistas del partido Movimiento Semilla al presidente del país, Bernardo Arévalo de León, quien hasta el momento no se ha pronunciado de forma oficial sobre la fuga.

El 23 de septiembre, Estados Unidos declaró al Barrio 18 "organización terrorista" , meses después de hacer lo propio con la Mara Salvatrucha o MS13.

Ambas pandillas, históricamente antagónicas, son las responsables de gran parte de la violencia que azota al país y la región .

Ante ello, la Embajada estadounidense calificó la evasión de "totalmente inaceptable" y pidió al gobierno de Bernardo Arévalo "recapturar a estos terroristas" que "representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense".

"Todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados", se lee en un comunicado publicado por la Embajada en la red social X.

Por su parte, Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal de Delitos contra la Vida y exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público, aseguró, citando fuentes internas, que la evasión se habría dado "con total complicidad de los cargos más altos del Ministerio de Gobernación".

En una entrevista durante el programa A Primera Hora, el experto en pandillas señaló al ministro Jiménez y la viceministra Claudia Palencia de haber "acordado" con la pandilla la libertad de los reos a cambio de una reducción de la ola de violencia.

"Yo no sé, pero ¿cómo sale alguien con un 18 tatuado en la cara sin que se den cuenta y sin que haya un apoyo de las autoridades?", cuestionó Solórzano Foppa.

Durante la conferencia de prensa del domingo en el Palacio Presidencial, el ministro Jiménez rechazó las acusaciones y adelantó que no renuniciaría al cargo.

Asimismo, reconoció que en las prisiones de Guatemala no se hace un recuento diario de los presos y por ello pidió apoyo a EE.UU. para instalar un sistema biométrico de control de reclusos.

Además, dijo que pedirá al cuerpo de ingenieros de EE.UU. que diseñe y construya una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, algo que ya contempla el proyecto de Ley Antipandillas que presentó el gobierno guatemalteco el pasado miércoles ante el Congreso.

PROPUESTA DE LEY ANTIPANDILLAS

La noticia de la fuga se conoce apenas días después de que el gobierno de Guatemala presentara un proyecto de Ley Antipandillas, que eleva las penas y contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en medio de un aumento de los homicidios.

Fue el propio ministro de Gobernación quien el pasado miércoles entregó en el Congreso el proyecto que prevé aumentar de 8 a 15 años de cárcel la condena por extorsión, entre otras medidas.

"Las maras y pandillas son un grupo de crimen organizado, claramente identificado, con jerarquía, con mandos establecidos, y con un interés de ocupar cada vez más el territorio y de abarcar una gama de negocios", dijo entonces ante una comisión parlamentaria.

La iniciativa, que incluye reformas al código procesal penal y la ley contra la delincuencia organizada, fue presentada en medio de críticas por un incremento de la violencia en el país, algo que las propias autoridades reconocen.

El proyecto también propone construir una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, con tecnología biométrica para el control de los reclusos, celdas para dos reos y un hospital para evitar trasladar internos a centros de salud.