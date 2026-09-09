Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este miércoles con atacar diez objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente por cada bombardeo estadounidense contra territorio iraní, en medio de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países y del estancamiento de las gestiones diplomáticas.

"Si el enemigo golpea dos de nuestros objetivos, nosotros atacaremos 20 objetivos", advirtió un portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien sostuvo que "esta guerra ha trasladado por primera vez los daños estratégicos a Estados Unidos, afectando sus ecuaciones económicas y e seguridad", según informó la agencia iraní de noticias Mehr.

El portavoz también planteó una serie de condiciones para poner fin al conflicto. En ese sentido, manifestó que "si el enemigo quiere que esto termine, debe detener totalmente la guerra y poner fin a sus amenazas, el Ejército israelí debe retirarse de Líbano, el cerco a Yemen debe levantarse, 24.000 millones de dólares en activos iraníes deben ser descongelados y la interferencia sobre las capacidades nucleares y balísticas de Irán debe terminar".

Las declaraciones se producen luego de que Estados Unidos lanzara durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, mientras Teherán ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en distintos puntos de la región.

El intercambio de ofensivas ocurre además en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán, que busca alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

La nueva advertencia de la Guardia Revolucionaria supone así un endurecimiento de la retórica iraní contra Washington, mientras continúan los ataques y las gestiones diplomáticas permanecen sin avances sustantivos.

PURANOTICIA