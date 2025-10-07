Greta Thunberg responde con ironía a los "halagos" de Donald Trump y le agradece que se preocupe por su salud mental

La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo tomarlos en serio teniendo en cuenta que sería él quien tiene "problemas para gestionar la ira".

"He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad y agradezco que se preocupe por mi salud mental", dijo la joven en redes sociales, horas después de que el mandatario norteamericano la tachase de "alborotadora" y dijese que "debería ver a un médico".

"Agradecería amablemente cualquier recomendación que puedas tener para lidiar con estos supuestos ‘problemas de control de la ira’, ya que, a juzgar por tu impresionante trayectoria, parece que tú también los padeces", agregó.

Thunberg, que ya en otras ocasiones había respondido a críticas de Trump, reclamó el lunes desde Atenas mayor atención internacional ante el "genocidio" que estaría perpetrando Israel en la Franja de Gaza. Fue una de las más de 400 activistas interceptadas tras el abordaje a la Global Sumud Flotilla.

(Imagen: Global Sumud Flotilla)

