Graves en Argentina: Se actualiza el estado de salud de los dos hinchas de la U más afectados tras los hechos de violencia

El director ejecutivo del Hospital de Fiorito, Luis López, entregó un detallado parte médico sobre los hinchas de la Universidad de Chile que permanecen hospitalizados tras los violentos incidentes en Buenos Aires. López confirmó que solo dos chilenos siguen internados: Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, ambos con politraumatismos y traumatismo de cráneo grave.

Alfaro, quien es el más grave y cayó desde gran altura, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. “Está con respiración mecánica, está con sedoanalgesia”, señaló el profesional, quien se mostró cauto sobre su evolución, aunque optimista sobre el trabajo de su equipo.

El doctor López indicó que Jaime Mora “se encuentra actualmente en el servicio de neurocirugía, que a pesar del procedimiento neuroquirúrgico que se realizó, está evolucionando favorablemente, está lúcido”. El profesional estimó que, de no haber complicaciones, Mora podría ser dado de alta en aproximadamente 72 horas.

El director del recinto también informó que el resto de los hinchas que fueron atendidos por lesiones de menor gravedad como traumatismos de cráneo leves o lesiones en el tórax y abdomen, fueron dados de alta en el transcurso de la madrugada de este viernes, luego de recibir los tratamientos adecuados.

