Gobierno peruano niega evaluar una gracia presidencial para Pedro Castillo

El presidente de Perú, José María Balcázar, desmintió que su administración esté evaluando conceder un indulto u otra gracia presidencial, luego de versiones que apuntaban a un eventual beneficio para el exmandatario Pedro Castillo, actualmente condenado por rebelión.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia de la República aclaró que no existe en la agenda presidencial ningún otorgamiento de indulto u otra medida de gracia a favor de personas procesadas o condenadas, descartando así cualquier posibilidad inmediata de perdón.

El texto señala que la aclaración busca evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido por Balcázar al prestar juramento ante el Congreso peruano, en medio de un escenario político marcado por la polarización.

Desde el Ejecutivo se remarcó que la gestión del nuevo mandatario estará exclusivamente enfocada en garantizar la seguridad nacional, así como en la organización de elecciones libres, limpias y transparentes, junto con el resguardo de la estabilidad económica del país.

La polémica surgió luego de que Pedro Castillo, condenado a once años de prisión por rebelión tras el fallido golpe de Estado de 2022, presentara el pasado 19 de febrero una solicitud formal de indulto presidencial.

En el escrito, la defensa del exmandatario argumenta que la sentencia aún no se encuentra firme y apela tanto al “principio de humanidad” como a la supuesta “palabra empeñada” por el actual jefe de Estado.

Consultado por la prensa, Balcázar fue enfático al señalar que el expresidente enfrenta un proceso penal vigente, por lo que corresponde que la causa continúe su curso normal sin interferencias políticas.

“Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos”, afirmó el mandatario, reforzando la postura de su gobierno de respeto irrestricto a la institucionalidad y al sistema judicial peruano.