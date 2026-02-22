Oposición venezolana denuncia que solo 19 excarcelaciones se verificaron tras amnistía

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática denunció este domingo que tan solo se han verificado 19 excarcelaciones desde la aprobación de la nueva ley de amnistía en Venezuela, a pesar de que el Parlamento la aprobó hace apenas 48 horas.

La legislatura sancionó la norma con el objetivo de abrir la puerta a la liberación de personas encarceladas por delitos vinculados a hechos políticos desde 1999, según el propio texto legal.

En un mensaje publicado en redes sociales, la PUD afirmó que “solo hemos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia”, y aseguró que para la libertad de todos los presos políticos solo se necesita voluntad política.

La organización opositora, que agrupa a buena parte de los partidos y liderazgos de la disidencia venezolana, contabiliza al menos 618 presos políticos todavía bajo custodia y ha exigido la liberación inmediata y transparente de todos ellos.

El texto legal fue promulgado por Delcy Rodríguez, y según datos oficiales, 1.557 solicitudes de amnistía han sido presentadas por personas que buscan acogerse al beneficio desde la entrada en vigor de la ley.

La ley de amnistía cubre hechos ocurridos en el marco de varios acontecimientos políticos recogidos en su artículo 8, como el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de 2002–2003 y varias protestas antigubernamentales hasta 2024, aunque excluye delitos graves como corrupción, homicidio y violaciones graves de derechos humanos.

Las discrepancias sobre la efectividad de la ley han generado tensiones entre la oposición y el oficialismo. Mientras la PUD cuestiona el ritmo y la transparencia de las excarcelaciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que se han producido “cientos” de liberaciones, sin detallar cifras oficiales.

Organizaciones de derechos humanos y los familiares de los detenidos han seguido de cerca el proceso, reiterando la necesidad de que las excarcelaciones se concreten de manera rápida y pública, en lo que consideran un paso clave hacia la reconciliación nacional.

PURANOTICIA