Trump refuerza su interés en Groenlandia con envío de barco hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de un “barco hospital” a Groenlandia, con el objetivo —según afirmó— de brindar atención médica a personas que no estarían recibiendo servicios sanitarios en la isla.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Trump señaló que la operación se concretará en coordinación con el gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry. “Enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!”, escribió el mandatario.

La declaración del presidente estadounidense sugiere una falta de cobertura sanitaria en Groenlandia, lo que generó sorpresa y cuestionamientos, considerando que el territorio cuenta con un sistema de salud administrado bajo soberanía del Reino de Dinamarca.

Este nuevo gesto se suma a una serie de afirmaciones polémicas de Trump respecto a Groenlandia, territorio estratégico en el Ártico que el mandatario ha manifestado su intención de anexar a Estados Unidos por razones de “seguridad nacional”.

El anuncio ocurre además semanas después de que Trump asegurara haber establecido, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un supuesto “marco para un futuro acuerdo” relacionado con Groenlandia, declaraciones que no fueron respaldadas públicamente por las autoridades danesas.

En ese mismo contexto, el mandatario norteamericano también había informado la retirada de aranceles anunciados contra varios países europeos, en un intento por distender tensiones comerciales y diplomáticas con sus aliados.

Hasta ahora, las autoridades de Groenlandia y Dinamarca no han emitido una respuesta oficial respecto al envío del barco hospital ni a las declaraciones de Trump, en un escenario que vuelve a poner en el centro del debate internacional el estatus y el rol geopolítico del territorio ártico.

