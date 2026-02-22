EE.UU. y Japón refuerzan alianza militar con respaldo nuclear frente a China y Corea del Norte

Representantes de Estados Unidos y Japón acordaron reforzar su defensa conjunta tras una reunión celebrada en Washington, en el marco del llamado Diálogo Extendido sobre Disuasión (EDD).

El entendimiento contempla la utilización de “toda la gama de capacidades de defensa estadounidenses, incluida la nuclear”, con el objetivo de enfrentar las amenazas que —según ambas delegaciones— representan China y Corea del Norte para la estabilidad regional.

El acuerdo reafirma la “determinación compartida” del presidente Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi de fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza bilateral.

Mientras Washington comprometió su respaldo estratégico y nuclear, Tokio reiteró su apoyo a las operaciones estadounidenses de mantenimiento de la paz, señalando que estas contribuyen a reforzar la disuasión por negación en la región del Asia-Pacífico.

Ambos gobiernos coincidieron en destacar la relevancia de la postura nuclear estadounidense y el aumento de las inversiones japonesas en capacidades convencionales, como parte de una estrategia integral de defensa y eventual respuesta ante agresiones.

En el comunicado oficial se menciona expresamente a China, Rusia y Corea del Norte como factores de riesgo para la estabilidad regional. Las delegaciones aludieron a la “rápida y opaca acumulación de armas nucleares por parte de China” y al historial ruso en materia de control armamentístico.

Desde la Casa Blanca también insistieron en la necesidad de abrir conversaciones multilaterales sobre estabilidad estratégica y control de armamentos, propuesta que Japón respaldó, sugiriendo que Rusia y China deberían formar parte de dichos diálogos.

Finalmente, ambas partes reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, en un contexto marcado por el avance de los programas de misiles y armas nucleares del régimen de Pyongyang y el aumento de la tensión geopolítica en la región.

