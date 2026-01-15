Gobierno de Milei sondea entre grupos internacionales la privatización de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno de Javier Milei inició una serie de negociaciones como paso previo para privatizar Aerolíneas Argentinas a partir de la venta del 51% de las acciones de la firma.

El resto de acciones de la aerolínea podría repartirse entre los empleados y el Estado, si bien una de las medidas planteadas es "hacer una suerte de acción de oro", similar a la que se reservó el Gobierno argentino cuando se privatizó la petrolera estatal YPF, según fuentes citadas por 'La Nación'.

El Ejecutivo comenzó unos primeros contactos preliminares y está sondeando un posible interés por Aerolíneas Argentinas entre grupos internacionales. Algunos nombres encima de la mesa son Latam Airlines, Avianca, que pertenece al Grupo Abra, o el grupo conformado por Air France y KLM.

El entonces portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, adelantó a principios de diciembre que "el saneamiento de Aerolíneas Argentinas es un paso en el camino hacia su irremediable privatización".

Aerolíneas Argentinas nació en 1950 y fue privatizada en 1990 y vendida a Iberia. Ocho años más tarde, Iberia cedió su gestión a American Airlines. La operativa de la compañía pasó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el 2000, y un año más tarde, fue traspasada al grupo privado español Marsans.

El Estado argentino expropió en 2009 a Marsans la línea aérea nacional, que desde mediados del año anterior ya era gestionada por Argentina tras entrar en una importante crisis financiera.

PURANOTICIA