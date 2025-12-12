Gobierno de EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar para los ciudadanos de siete países

La institución alegó que, con ello, "está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal ('parole')".

Argumentó que "malhechores y defraudadores podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos", lo que representaba "un nivel inaceptable de riesgo para el país", cuyas autoridades migratorias priorizan "la seguridad, protección y bienestar financiero y económico de los estadounidenses".

"La cancelación de los programas FRP es un necesario retorno a políticas de sentido común y al principio de 'Estados Unidos Primero'", destaca el comunicado.

Y sentencia que "el deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública".

Invitación a abandonar EE.UU.

Según el comunicado, "si a un extranjero se le concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos bajo los programas FRP y su permiso de permanencia temporal aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, se cancelará en esa fecha", salvo en casos específicos.

La excepción aplica para quienes tengan pendiente un Formulario I-485, la solicitud mediante la cual una persona que ya se encuentra en Estados Unidos pide ajustar su estatus migratorio para convertirse en residente permanente legal (obtener la llamada "green card").