Gobierno confirma segundo chileno fallecido por terremoto doble en Venezuela

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento de un segundo ciudadano chileno en Venezuela, debido al terremoto doble que afectó al país caribeño el miércoles pasado.

En el programa Estado Nacional de TVN, señaló que "hemos recibido la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida, estaba allá hace mucho tiempo, con hijos, hijas venezolanas grandes".

Pavez añadió que los familiares "ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay en Chile para poder ayudar en lo que se pueda".

Aunque no entregó la identidad, en las últimas horas se reportó la desaparición de Tomás Pribanic Boesze, de 73 años, un ciudadano chileno que vivía en La Guaira.

De acuerdo a estas informaciones, su esposa figura en los registros oficiales venezolanos como fallecida producto del derrumbe de su edificio.

La primera persona chilena fallecida en el terremoto doble fue Erika Ramírez, 44 años, quien nació en Venezuela, pero recibió la nacionalidad chilena por su madre.

Erika Ramírez era maquilladora profesional, creadora de contenido en redes sociales y durante un tiempo trabajó en el canal Venevisión donde maquillaba a animadoras y participantes de concursos de belleza. Además, era madre de un joven de 21 años, próximo a graduarse de la universidad.

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