Gisèle Pelicot vuelve a juicio en Francia para enfrentarse a uno de sus violadores

Gisèle Pelicot, exmujer de Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión por haberla drogado durante al menos diez años para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda, ha tenido que regresar este lunes a los juzgados en la ciudad de Nimes, en el sur de Francia, a medida que la Justicia resuelve el recurso presentado por uno de los condenados.

Más de un año después del inicio del juicio contra Pelicot y decenas de acusados, la corte tendrá que resolver la apelación de Husamettin D., el único de los 51 agresores condenados en el caso que ha seguido adelante con su apelación tras ser condenado a nueve años de cárcel por el tribunal del departamento de Vaucluse.

Si bien tras el mediático juicio fueron 17 -de un total de 51- los hombres que mantuvieron sus casos abiertos en un intento por lograr una rebaja de las penas impuestas en su contra, todos ellos acabaron retirando las apelaciones, a excepción de Husamettin D., de 44 años.

El acusado ha rechazado insistentemente la decisión del tribunal, que lo condenó por "violación agravada" dado que consideró que había indicios suficientes de que se había producido una "violación en grupo" y que, además, la víctima había sido drogada. La Fiscalía pedía una pena de doce años para el acusado.

Uno de los abogados de Pelicot, sin embargo, ha asegurado que "está preparada" y "cuenta con toda la determinación" posible dado el caso, según informaciones recogidas por el diario francés 'Le Figaro'.

Así, ha confirmado que Pelicot, de 72 años y que se ha convertido en un icono feminista en su reivindicativa lucha para acabar con la impunidad en este tipo de casos, estará presente en el juicio en un nuevo ejemplo de "deber y responsabilidad". "Por supuesto, habría preferido que no hubiese apelación, pero reconoce que es un derecho", ha afirmado su equipo legal.

Durante el juicio del año pasado, algunos de los imputados --de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años-- llegaron a reconocer la comisión de los delitos que se les imputaban, aunque otros afirmaron que creían que la propia Pelicot había consentido mantener relaciones sexuales.

El propio Dominique Pelicot, que confesó los delitos, pidió perdón a su familia durante su último alegato, si bien la acusación sostuvo en todo momento que 20 años de cárcel no eran suficientes para reparar el daño causado.

La Fiscalía había solicitado la pena máxima contra Pelicot, que fue detenido el 4 de noviembre de 2024, por las "violaciones agravadas" perpetradas contra su exmujer durante una década. Así, los fiscales dieron cuenta de al menos 92 violaciones durante diez años.

