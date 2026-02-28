Francia toma medidas de seguridad mientras crece tensión internacional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante el deterioro de la seguridad global tras los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El mandatario advirtió que el estallido de la guerra conlleva graves consecuencias para la paz internacional, calificando el escenario actual como un “momento decisivo” para la estabilidad mundial.

En paralelo, Francia anunció que está tomando medidas para garantizar la seguridad de su territorio, ciudadanos e intereses en Oriente Próximo, ante el riesgo de una expansión del conflicto.

Macron instó a Irán a retomar negociaciones de buena fe sobre sus programas nucleares y balísticos, señalando que la diplomacia es clave para evitar una escalada mayor.

Asimismo, el presidente francés sostuvo que la actual escalada es peligrosa para todos y llamó a detener las hostilidades para impedir una guerra regional de mayores proporciones.

Finalmente, reafirmó que Francia, fiel a sus principios, impulsa esta reunión en la ONU para restablecer el diálogo internacional y preservar la paz mundial en un contexto de creciente

