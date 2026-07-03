Francia registra aumento del 30% en las muertes durante el peak de la ola de calor

Las autoridades de Francia informaron este viernes que el número de fallecidos aumentó un 30% durante la semana del 22 de junio, periodo que coincidió con el punto más crítico de la ola de calor que ha afectado al país durante el último mes y que, además, ha dejado al menos 90 personas fallecidas por ahogamiento.

El Ministerio de Sanidad indicó, mediante un comunicado, que el incremento fue especialmente significativo en Isla de Francia, la región parisina, donde las muertes aumentaron un 62%, registrándose 619 fallecimientos adicionales durante ese mismo periodo. Asimismo, las autoridades reportaron un repunte importante en la región de Países del Loira, en el oeste del país.

Según el informe, entre el 22 y el 28 de junio se notificaron 8.973 fallecimientos, cifra que representa más de 2.000 decesos adicionales en comparación con la semana anterior, cuando se contabilizaron 6.948 muertes. No obstante, el documento advierte que estos datos podrían representar una subestimación, por lo que el balance final podría ser aún mayor.

El aumento de la mortalidad se concentró en personas mayores de 45 años y evidenció un fuerte incremento de los fallecimientos en distintos entornos. En los hogares, las muertes aumentaron 91%; en residencias de adultos mayores, el alza fue de 37% respecto de la semana anterior; mientras que en centros sanitarios, el incremento alcanzó el 19,7%.

Las autoridades sanitarias señalaron que este aumento del 30% refleja con mayor precisión la magnitud del impacto de la ola de calor sobre la salud de la población, fenómeno que dejó tres de los días más calurosos jamás registrados en Francia.

"Lo más importante es que, entre estas 2.025 muertes se registra un aumento del 91% en los fallecimientos en el domicilio en comparación con la semana anterior", destacó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en declaraciones al canal TF1.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu subrayó el jueves "la gran diferencia con 2003", año en que una histórica ola de calor provocó 15.000 muertes en todo el país, la mayoría de ellas correspondientes a adultos mayores que residían en establecimientos de larga estadía.

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