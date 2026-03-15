Francia descarta participar en misión naval propuesta por Trump para liberar el estrecho de Ormuz

El Gobierno francés no tiene intención de participar por ahora en la misión naval que ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para forzar el final del bloqueo a la navegación impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito de crudo más importantes del mundo.

En un mensaje publicado en redes sociales, el Ministerio de Exteriores francés asegura que el grupo de ataque liderado por el portaaviones Charles de Gaulle "permanecerá en el Mediterráneo Oriental" sin intención de desplazarse a aguas próximas al estrecho.

"La postura de Francia no ha cambiado: defensiva y de protección", asegura el Ministerio de Exteriores antes de pedir a los usuarios y cuentas destacadas de redes sociales que "dejen de invitar al alarmismo".

Trump expresó el sábado su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no dio plazos sobre la misma, sí que mencionó específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

En las últimas horas también se ha pronunciado al respecto el Gobierno surcoreano aunque solo para informar de que está estudiando "cuidadosamente" la petición de Trump.

De momento, y según fuentes de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap, la estrategia inmediata pasa por esperar a que la red global de la logística marítima "se normalice rápidamente", basándose en "el hecho de que la seguridad de las rutas marítimas internacionales y la libertad de navegación se alinean con los intereses de todos los países y están protegidas por el derecho internacional".

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