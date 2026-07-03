Flávio Bolsonaro ofrece ventajas a Estados Unidos y Lula lo acusa de "traición a la patria"

El senador y precandidato derechista a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, envió al Gobierno de Estados Unidos un documento que ofrece a la Administración de Donald Trump ventajas comerciales, como una reducción de impuestos a compañías de tarjetas de crédito y un compromiso de que el sistema de pago Pix no se vincule a otros "no occidentales".

La oficina del hijo del expresidente Jair Bolsonaro envió a la del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) un dossier en el que defiende el sistema de pagos electrónicos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, como un hito del gobierno de su padre.

Asimismo, rechazó que el citado sistema cree un conflicto de intereses, como ha anotado la Administración Trump, comparando Pix con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

En esta coyuntura, Flávio Bolsonaro planteó un "compromiso legislativo" para que Pix no se vincule a sistemas de pago transfronterizos "no occidentales", aludiendo así a China. Actualmente, el sistema de pagos instantáneos no gestiona transferencias internacionales, y el documento no aclara cómo funcionaría este veto a los sistemas extranjeros.

Asimismo, propuso reducir la "carga regulatoria y fiscal" sobre las tarjetas de crédito, un mercado dominado por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard, alegando que tal carga "frena la competencia en lugar de fomentarla". "Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico", dijo.

La Casa Blanca emitió quejas en múltiples ocasiones sobre Pix, alegando que perjudica injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple, una premisa que constituyó una de los argumentos para sustentar la investigación comercial de Washington contra Brasilia.

De hecho, fruto de esas pesquisas de la oficina del USTR, el Departamento de Comercio propuso un incremento adicional del 25% a los aranceles sobre las exportaciones brasileñas como represalia a las supuestas dificultades que el Gobierno de Lula plantea al comercio, así como por otras cuestiones como la deforestación ilegal, la piratería o la corrupción.

A esta medida también apela el documento enviado a Washington por la oficina de Flávio Bolsonaro, que argumenta que aplicar el nuevo gravamen es un error político que dará una "victoria política" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que el senador ultraderechista aspira a enfrentarse en las elecciones que se celebrarán este año. Por ello, pidió a la Casa Blanca que postergue esta decisión hasta, al menos, después de los comicios.

Por otra parte, el senador ultraderechista propuso una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre ambos países.

En este sentido, planteó la posibilidad de que Brasil "se libere de las ataduras" de Mercosur, ante las restricciones del bloque comercial sobre las negociaciones bilaterales.

Flávio reedita así una estrategia ya impulsada anteriormente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, y se conforma como heredero de la crítica retórica de su padre, Jair Bolsonaro, quien también impulsó durante su mandato (2019-2023) una agenda contraria a la de la alianza.

LULA DENUNCIA "TRAICIÓN"

En respuesta a las propuestas del precandidato a las elecciones presidenciales, el presidente Lula tachó de "inaceptable que la familia Bolsonaro, con su sumisión a intereses extranjeros, pretenda someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", como "queda patente en el documento enviado hoy por uno de sus miembros al Gobierno estadounidense", evitando nombrar a su posible rival electoral.

En una publicación en redes, el mandatario izquierdista criticó que "abogar por el fin del Mercosur, el bloque económico más importante de Latinoamérica, que acaba de firmar un acuerdo histórico con la Unión Europea, es otro ataque a los intereses del pueblo brasileño".

"Por si fuera poco, pretenden entregar Pix a intereses extranjeros. No lo conseguirán. Pix es un logro brasileño y no lo abandonaremos", rebatió en cuanto al sistema de pagos instantáneos.

PURANOTICIA