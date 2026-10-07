Flávio Bolsonaro apuesta por el control del Congreso para cambiar la Constitución si llega a asumir la Presidencia de Brasil

El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, aseguró que aprovechará la nueva configuración del Congreso surgida tras la primera vuelta electoral para impulsar cambios a la Constitución y "redemocratizar el país".

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto de campaña en la ciudad de Goiania, donde el senador recibió el respaldo explícito del exgobernador y candidato presidencial derrotado Ronaldo Caiado (PSD), de cara a la segunda vuelta que disputará con Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

Bolsonaro, quien obtuvo más de 56 millones de votos en la primera vuelta, equivalentes al 47% del total, destacó el giro a la derecha que experimentaron las cámaras legislativas y aseguró que contará "con mayoría en el Senado para elegir al presidente del Senado" y "con mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara".

Según sostuvo, este control parlamentario permitiría "cambiar la Constitución" para que "las instituciones vuelvan a respetarla", aunque no detalló qué disposiciones de la Carta Magna buscaría modificar.

El nuevo reparto de escaños, que comenzará a regir en 2027, dejará al Partido Liberal como la principal fuerza en ambas cámaras, con 121 diputados y 28 senadores. Sin embargo, cualquier reforma constitucional requerirá el respaldo de otras fuerzas para alcanzar los tres quintos de los votos en dos rondas legislativas, equivalentes a 308 diputados y 49 senadores.

Durante su intervención, Flávio Bolsonaro también reforzó sus propuestas en materia de seguridad pública. Entre ellas, planteó construir "medio millón de plazas penitenciarias" y reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal, iniciativa que se encuentra a la espera de votación en la Cámara de Diputados.

Además, reiteró su respaldo a la castración química para violadores y pederastas y sostuvo que los menores que cometan delitos graves "tienen que responder como adultos".

Las propuestas evidenciaron la cercanía política entre el candidato del PL y Ronaldo Caiado, quien obtuvo más de 2,5 millones de votos y terminó en el quinto lugar de la primera vuelta. Pese a sus críticas a Flávio Bolsonaro durante la primera etapa de la elección, Caiado comprometió ahora su apoyo para enfrentar a Lula.

En materia de alianzas, Caiado también recordó su compromiso de firmar una eventual amnistía para los condenados por el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero, así como para el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato, quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario tras ser condenado por intentar impedir el inicio del mandato de Lula da Silva mediante un intento de golpe de Estado.

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