Filipinas bajo alerta: nuevo sismo de magnitud 6,2 sacude la isla de Mindanao tras el devastador terremoto de la semana pasada

Las autoridades de Filipinas informaron este lunes sobre un nuevo sismo de magnitud 6,2 registrado frente a la isla de Mindanao, apenas una semana después del devastador terremoto de 7,8 grados, que dejó al menos 65 fallecidos y miles de personas afectadas y desplazadas en el país.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó a través de su sitio web que el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 17:00 horas (hora local) y que su hipocentro se ubicó a una profundidad de 112 kilómetros.

Asimismo, detalló que el epicentro se localizó a unos 160 kilómetros de la costa del municipio de Gobernador Generoso, en la región de Dávao Oriental, y que el fenómeno tuvo un origen tectónico.

Las autoridades señalaron que las zonas donde el sismo se percibió con mayor intensidad fueron General Santos y Cotabato Sur, mientras que Dávao del Sur, Malungon, Sarangani, la ciudad de Koronadal y Tupi registraron un nivel dos de intensidad.

En paralelo, el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó el domingo, en su último balance, que más de 173.000 familias se han visto afectadas por el terremoto de la semana pasada, lo que equivale a 724.000 personas damnificadas.

Además, la entidad reportó que alrededor de 54.000 viviendas han sufrido daños, de las cuales 9.900 quedaron completamente destruidas.

Filipinas se encuentra ubicada en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, donde se produce cerca del 90% de los terremotos registrados en el mundo.

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