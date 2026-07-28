Felipe VI se reúne con Keiko Fujimori antes de su toma de posesión en Perú

El rey Felipe VI sostuvo este lunes una reunión en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en la víspera de su toma de posesión, instancia en la que ambas autoridades reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países y su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral, según informó la oficina de la mandataria.

El encuentro se desarrolló durante 40 minutos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la capital peruana, y contó además con la participación del nuevo canciller peruano, Carlos Espá, designado por Fujimori.

Felipe VI encabeza la delegación española que asistirá este martes a la ceremonia de investidura de Fujimori, quien se convertirá en la primera presidenta electa de Perú, luego de sus fallidos intentos por alcanzar la Presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021.

Antes de reunirse con la presidenta electa, el monarca sostuvo un encuentro con el embajador de España en Lima, Alejandro Abellán, junto al resto del personal diplomático español. Posteriormente, también se reunió con diversas autoridades peruanas, entre ellas el actual presidente, José María Balcázar, quien ofreció una cena al término de la jornada a la que asistieron los demás jefes de Estado y de Gobierno presentes con motivo de la ceremonia de cambio de mando.

En las últimas elecciones, Keiko Fujimori se impuso a Roberto Sánchez por un margen cercano a los 50.000 votos, en unos comicios marcados por una década de profunda inestabilidad política e institucional, periodo en el que Perú ha tenido ocho mandatarios.

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