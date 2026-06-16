FBI desarticula presunto plan para atacar la Casa Blanca durante evento de la UFC y detiene a cinco personas

El director del FBI, Kash Patel, reveló este martes que las autoridades estadounidenses desarticularon un presunto plan para atacar la Casa Blanca durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC), organización dedicada a la promoción de las artes marciales mixtas.

Según informó, la amenaza fue detectada el pasado 10 de junio y permitió la detención de varios sospechosos antes de que el plan pudiera concretarse.

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington. Gracias a la acción rápida del FBI, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

Patel destacó que el operativo refleja el trabajo habitual de los organismos de seguridad encargados de prevenir amenazas durante eventos masivos.

"El resultado representa lo mejor del trabajo de investigación, pero tampoco se encuentra fuera de lo común para los equipos de las fuerzas del orden, que están construidos para detectar, responder y llevar ante la Justicia a aquellos que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea de UFC 250".

"Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Quiero agradecer a nuestros grandes agentes y socios; este trabajo sigue en curso y continuaremos informando al público según lo permitido", ha aclarado Patel.

De acuerdo con la información divulgada por Fox News, el presunto ataque contemplaba el uso de drones cargados con explosivos.

Además, se confirmó la detención de cinco personas, quienes formarían parte de un grupo integrado por 23 presuntos implicados en el plan para atacar el evento realizado el fin de semana en el jardín sur de la Casa Blanca, organizado por el presidente Donald Trump con motivo de su cumpleaños número 80.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la operación contemplaba atacar edificios cercanos al recinto mediante drones explosivos, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado en la zona.

Una segunda fase del plan incluía un asalto a la puerta de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que trabajó de manera coordinada con el FBI durante toda la investigación.

"En los días previos a este fin de semana, nuestros agentes especiales, personal de apoyo a la misión y equipos de seguridad técnica trabajaron sin descanso para identificar a los responsables y exigirles responsabilidades", ha explicado el director del Servicio Secreto, Sean Curran, en un comunicado.

"Igualmente importante para nuestra misión de protección es garantizar la rendición de cuentas a través del sistema judicial. Por ello, nuestras declaraciones formales sobre los detalles de este caso se presentarán ante el tribunal pertinente", ha indicado.

Como parte de las diligencias, los investigadores descubrieron conversaciones en la aplicación de mensajería Signal en las que varios individuos discutían detalles del supuesto atentado.

Las autoridades señalaron que un análisis preliminar del iPhone de uno de los sospechosos permitió identificar al menos a 23 usuarios de Signal vinculados a conversaciones relacionadas con el plan.

Asimismo, uno de los involucrados habría señalado que el objetivo era atacar a “élites capitalistas”, “multimillonarios” o políticos que recibieran donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí.

PURANOTICIA